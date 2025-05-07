Dünyada elektrik üretiminde yenilenebilir ve nükleer enerjinin payı

AA

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) "Küresel Enerji Değerlendirmesi 2025" raporuna göre, dünyada enerji talebi geçen yıl ortalamadan daha hızlı arttı.

Dünyada, elektrik üretimi önceki yıla göre yaklaşık 1.200 teravatsaat yükseldi.

Rapora göre, geçen yıl küresel çapta üretilen elektriğin yüzde 41'i yenilenebilir ve nükleer enerjiden elde edildi.

Bu dönemde, toplam elektrik üretiminin yüzde 32'si yenilenebilir enerji kaynaklarından, yüzde 9'u ise nükleer enerjiden karşılandı.

GÜNEŞ VE RÜZGAR ENERJİSİ

Yenilenebilir kaynaklardan yapılan üretimin büyük kısmı güneş ve rüzgar enerjisinden geldi.

Güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üretimi 2024'te rekor seviyeye ulaşarak 670 teravatsaat arttı. Bu dönemde nükleer santrallerden elde edilen elektrik üretimi de 100 teravatsaat artış gösterdi.

Söz konusu dönemde yenilenebilir enerji kapasitesinde de büyük artış kaydedildi. Geçen yıl dünyada yaklaşık 700 gigavatlık yenilenebilir enerji kapasitesi devreye alınırken, bunun yaklaşık yüzde 80'ini güneş enerjisi santralleri oluşturdu.

NÜKLEER ENERJİYE YENİ KAPASİTE

Öte yandan, nükleer enerjiye yaklaşık 7 gigavatlık yeni kapasite eklendi.

Ayrıca, 2024'te dokuz yeni nükleer reaktörün inşasına başlandı. Söz konusu reaktörlerin tamamlanmasıyla toplam 11 gigavatlık ek kapasitenin sisteme dahil edilmesi bekleniyor. Yeni başlayan tüm reaktör projeleri Çin ve Rusya tasarımları temel alınarak yürütülüyor.

Avrupa Birliği'nde (AB) ve ABD'de güneş ve rüzgar enerjisinden üretim ilk kez kömür ve doğal gazdan üretimi geride bırakırken, Çin'de güneş ve rüzgar enerjisinin toplam üretimdeki payı yaklaşık yüzde 20 oldu.