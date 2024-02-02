Dünyada merkez bankaları faizi sabit tuttu! TCMB miktarsal sıkılaştırmaya devam edecek İçinde bulunduğumuz hafta dünyadaki önemli merkez bankaları faizi sabit bıraktı. TCMB de Para Politikası Kurulu Özeti'nde önemli mesajlar verdi.

AA

Küresel ekonomilerin çoğunda yaklaşık 2 yıldır devam eden "şahin" politikaların ardından yeni yılda "güvercin" beklentiler öne çıktı.

Önemli merkez bankaları, yılın ilk para politikası toplantılarında politika faizlerini sabit bıraktı.

ABD'de ülke ekonomisi beklendiği şekilde yavaşlamadı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde düştüğüne dair güven duymak için devam eden kanıtlara ihtiyaçlarının olacağını belirtti.

Kanada Merkez Bankası

Öte yandan, Kanada Merkez Bankası (BoC), politika faizini beklentilere uygun bir şekilde son 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5'te sabit tuttu.

Bankanın açıklamasında, parasal sıkılaştırma politikasının devam ettiği vurgulandı.

Avrupa enflasyon ve resesyon ikliminde

Avrupa'da açıklanan temel ekonomik veriler belirsizliğin sürmesine yol açarken, geçen hafta Avrupa Merkez Bankası (ECB) üç temel politika faizini de sabit bıraktı.

Kısa vadeli ekonomik göstergelerin zayıf kaldığını ifade eden Lagarde, ekonomide orta vadede bir iyileşme görüleceğini ve ekonominin en önemli yansıması olan iş gücü piyasasının da oldukça güçlü kalmaya devam ettiğini vurguladı.

İngiltere Merkez Bankası

İngiltere Merkez Bankası (BoE) da beklentiler doğrultusunda yüzde 5,25'le son 15 yılın en yüksek seviyesindeki politika faizini değiştirmedi.

BoE Başkanı Andrew Bailey, Banka'nın henüz politika faizinde indirim adımı atabilecek noktada olmadığını ve faiz indirimi konusunda spekülasyon yapmak istemediğini belirtti.

Çin Merkez Bankası

Çin Merkez Bankası (PBoC) aldığı kararlarda politika ve borç verme faizlerini sabit bırakırken, Japonya Merkez Bankası (BoJ) da para politikasında değişikliğe gitmedi.

Buna karşın, PBoC, banka ve kredi kuruluşları için zorunlu karşılık oranlarını 50 baz puan düşürdü.

Japonya Merkez Bankası

Japonya Merkez Bankası (BoJ) da politika faizini yüzde eksi 0,1'de sabit bırakırken, getiri eğrisi kontrolü rejiminde de değişikliğe gitmedi. Ancak dün açıkladığı toplantı tutanaklarında ilk kez faiz artırımlarına yakında başlanabileceği sinyalini verdi.

Güney Kore Merkez Bankası

Öte yandan, Güney Kore Merkez Bankası (BoK) üst üste 8. kez gösterge borç verme faiz oranını değiştirmeyerek sabit bıraktı. Banka piyasa beklentilerine paralel olarak faiz oranları yüzde 3,50 seviyesinde korudu.

Türkiye'de para politika adımlarına devam

Yurt içinde ise haziranda göreve gelen ekonomi yönetimi, özellikle enflasyonla mücadele için birçok para ve maliye politikası adımı attı.

Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) parasal sıkılaşma sürecine girerken, hazirandan bu yana politika faizini yüzde 8,5'ten yüzde 45'e çıkardı.

TCMB miktarsal sıkılaştırmaya devam edecek

TCMB geçen hafta politika faizini 250 baz puan yükseltirken, bankadan yapılan duyuruda, "Kurul, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığını ve bu düzeyin gerektiği müddetçe sürdürüleceğini değerlendirmiştir." ifadeleri yer aldı.

"Sıkı para politikası enflasyonda kayda değer bir yavaşlama olana kadar sürdürek"

Analistler, faiz artırım sürecinin tamamlanmış olabileceğini ancak TCMB'nin mevcut sıkı para politikasını enflasyonda kayda değer bir yavaşlama olana kadar sürdürebileceğini belirterek, ekonomi yönetiminin attığı adımların enflasyonla mücadele kapsamında piyasalarda olumlu karşılandığını ifade etti.

Kredi ve mevduat mesajı

Dün açıklanan TCMB Para Politikası Kurulu Özeti'nde "Kredi arzında ve mevduat faizinde gözlenebilecek oynaklıklara karşın makroihtiyati kararlarla parasal aktarım mekanizması desteklenmeye devam edilecek." denildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)