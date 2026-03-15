İlber Ortaylı'nın yıllar önceki vasiyeti yerine getirildi: Sesine hayran kaldığı imam, selasını okudu

Türk tarihçiliğinin duayeni Prof. Dr. İlber Ortaylı, 13 Mart'ta 78 yaşında hayatını kaybetti.

Bir süredir hastanede yoğun bakımda tedavi gören Ortaylı, diyabet, böbrek yetmezliği ve prostat ameliyatı sonrası gelişen komplikasyonlar nedeniyle çoklu organ yetmezliği sonucu aramızdan ayrıldı.

78 YAŞINDA HAYATA VEDA ETTİ

Ailesi tarafından yapılan açıklamada, "Ailemizin büyüğü İlber Ortaylı'yı 13 Mart 2026 gününde kaybettik" denildi.

Vefatının ardından Ortaylı'nın yıllar önce dile getirdiği duygusal bir vasiyeti de gündeme geldi.

OKUDUĞU SELADAN ETKİLENİP TANIŞMAK İSTEDİ

Üsküdar Çinili Camii’nin imam hatibi Dursun Şahin'in bir cuma namazı sonrası okuduğu seladan çok etkilenen Ortaylı, Şahin'le tanışmak istemişti.

Karşılaşmada "Sende farklı bir tavır var, kimden ders aldın?" diye soran Ortaylı'ya Şahin, ses sanatçısı Amir Ateş'ten ders aldığını söylemişti.

"ÖLÜRSEM SELAMI SEN VERECEKSİN"

Bunun üzerine ünlü tarihçi, Dursun Şahin'e şu vasiyeti bırakmıştı:

"Ben ölürsem selamı sen vereceksin."

VASİYETİ YERİNE GETİRİLDİ

Bu vasiyet, İlber Hoca'nın vefatıyla yerine getirildi.

Dursun Şahin, görevi nedeniyle Almanya'nın Rheinland-Pfalz Eyaleti'ndeki Ditib Schifferstadt Merkez Camii'nde İlber Ortaylı'nın selasını okudu.