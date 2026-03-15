ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misilleme saldırılarından birinde bir füzenin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun konutuna isabet ettiği iddiaları sosyal medyada 2-3 gündür dolaşımda.

Paylaşımların ardından İsrail Başbakanlık Ofisi’nin X hesabından yapılan kısa süreli bir paylaşımda ise “Kendisine ulaşmak için çabalarımız sürüyor” ifadeleri yer almış, paylaşım daha sonra yayından kaldırılmıştı.

Bunların üzerine Netanyahu'ya ait bir videoda yapay zeka emarelerinin görülmesi de, Netanyahu'nun sağlık durumu ile ilgili spekülasyonları artırdı.

GÜVENLİK TOPLANTISINA DA KATILMADI

14 Mart'ta gerçekleştirilen ve Savunma Bakanı Katz'ın başkanlık ettiği güvenlik toplantısında Binyamin Netanyahu'nun olmayışı da tüm bunların üzerine tuz biber ekerek teorileri iyice alevlendirdi.

KAHVECİDE ORTAYA ÇIKTI

14 Mart gecesi İsrail Başbakanlık Ofisi'nden iddialar yalanlanırken bugün (15 Mart) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan "Hayattayım" paylaşımı geldi.

"Bana ne diyorlar. İzleyin" notuyla paylaşılan videoda, Netanyahu'nun bir kahve dükkanından kahve aldığı görülüyor.

Netanyahu videoda yaptığı kısa konuşmada, "Kahve içmek için can atıyorum, anlarsınız ya? Ama halkım ve onların davranışları muhteşem! Yurt dışına gidenlere: Gidin, ama korunan bir bölgenin yakınında kalın. Desteğiniz muhteşem; bana, hükümete ve IDF'ye güç veriyor. Şu anda paylaşamayacağım şeyler yapıyoruz, ama bugün İran ve Lübnan'da da çok güçlü operasyonlar var. Her zaman İç Cephe Komutanlığı'nın emirlerine uyun. Devlet başkanları bile, her zaman korunan bir odanın yakınında olur. Elimizden geleni yapacağız. Kahve için teşekkürler. Kalori konusunda bilgim yok, bu benim için tehlikeli görünüyor." ifadelerini kullandı.

Netanyahu'nun yapay zeka iddialarını çürütmek amacıyla ayrıca videoda iki elinin beş parmağını göstermesi de dikkat çekiyor.

Bir önceki video mesajında yapay zeka emaresi olarak parmak sayısındaki tutarsızlık tartışma konusuydu.