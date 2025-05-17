Dünyanın en iyi keskin nişancı timinin ilk üç sırası Türk askerlerinin

AA

"Uluslararası En İyi Keskin Nişancı Timi" yarışmasının sonucunda Kara Kuvvetleri Komutanlığı timi birinci, Kara Kuvvetleri Komutanlığının diğer timi ikinci, Genelkurmay Başkanlığının Özel Kuvvetler Komutanlığı timi de üçüncü oldu

Isparta'da düzenlenen "5'inci Uluslararası En İyi Keskin Nişancı Timi" yarışmasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı timi birinci, Kara Kuvvetleri Komutanlığının diğer timi ikinci, Genelkurmay Başkanlığının Özel Kuvvetler Komutanlığı timi ise üçüncü oldu.

YARIŞMADA İLK ÜÇ SIRA

1-) Kara Kuvvetleri Komutanlığı timi

2-) Kara Kuvvetleri Komutanlığının diğer timi

3-) Genelkurmay Başkanlığının Özel Kuvvetler Komutanlığı timi

MADALYA ALMAYA HAK KAZANAN ÜLKELER

Yarışmaya katılan ülkelerin keskin nişancı timleri, aldıkları puanlara göre madalyayla ödüllendirildi.

Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Özbekistan ve İtalya altın madalya;

Bulgaristan, Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan ve Bahreyn gümüş madalya;

Azerbaycan, Katar ve Arnavutluk ise bronz madalya kazandı.

YARIŞMA ISPARTA'DA DÜZENLENDİ

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, yarışma, Isparta'daki Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda gerçekleştirildi.

YARIŞMAYA KATILAN ÜLKELER

Yarışmaya Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Arnavutluk, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Bulgaristan, Gürcistan, İtalya, Katar, Kosova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Libya, Özbekistan, Pakistan ve Suudi Arabistan'dan keskin nişancı timleri katıldı.

ULUSLARARASI GÖZLEMCİLER

Birleşik Krallık, Kazakistan, Kuveyt ve Türkmenistan'dan ise gözlemciler müsabakayı takip etti.

26 KESKİN NİŞANCI TİMİ YARIŞTI

Yarışmada 26 keskin nişancı timi yer alırken, Türkiye'yi Kara Kuvvetleri Komutanlığından 2, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 2, Özel Kuvvetler Komutanlığından 2 ve Jandarma Genel Komutanlığından 2 tim olmak üzere toplam 8 milli keskin nişancı timi temsil etti.



