Dünyanın en iyi yumurta yemekleri

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Taste Atlas (Lezzet Atlası), dünyanın en çok beğenilen 100 yumurta yemeğini paylaştı. Kullanıcıların oyuyla belirlenen listede dört Türk lezzeti yer aldı.

Geleneksel tariflerle otantik restoranların öne çıkarılması için içerik üreten Taste Atlas, kullanıcılarının oylarından yola çıkarak dünyanın en iyi yumurtalı tariflerini paylaştı.

Listenin ilk sırasında Japon lezzeti yer aldı.

Ajitsuke tamago adındaki ramen yumurta birinci olurken, listede Türkiye'den de lezzetler de bulundu.

ISPANAKLI YUMURTA 5. SIRADA

Hem sağlıklı hem de pratik lezzetimiz ıspanaklı yumurta, listenin 5. sırasında yer aldı.

Taste Atlas tarifi, "Öncelikle soğan ve sarımsak zeytinyağında sotelenir, ardından ıspanak ve pul biber eklenir. Daha sonra yumurtalar tavaya kırılır ve beyazları pişene kadar kısık ateşte bırakılır. Bu yemek sıcak olarak, tek başına ya da yanında çıtır ekmek ve yoğurtla servis edilir." cümleleriyle anlattı.

MENEMEN 10. SIRADA

Lezzetiyle günün her öğünü tüketilebilen, menemen, 10 sırada kendine yer buldu.

Menemen için şöyle denildi:

Menemen, domates, yumurta, biber ve çeşitli baharatlardan oluşan geleneksel bir ezmedir. Menemenin birçok versiyonu vardır, bu nedenle sarımsak, peynir, ıspanak, sosis parçaları veya soğan (menemen ana yemek olarak servis edildiğinde) da içerebilir. Genellikle Türkiye'de kahvaltı veya brunch yerlerinde satılır ve çoğu restoran, metal tavalarda, yanında ekmekle dolu büyük bir sepetle servis eder.

Çoğu kişi çatal kullanmayı tercih etmiyor, bunun yerine ekmeği tercih ediyor ve bu esnada bu lezzetli yemeği yiyorlar.

KAYGANA 20. SIRADA

Ana malzemesi yumurta, un, süt ve tuz olan kaygana, listeye 20. sıradan girdi.

Taste Atlas, kayganayı şöyle tanıttı:

Kaygana, ülke çapında çok sayıda çeşidi bulunan popüler bir Türk yumurta bazlı yemeğidir. Temel versiyonu genellikle sadece birkaç malzemeyle hazırlanır: yumurta, un, tuz ve süt. Malzemeler bir hamur haline getirilir ve daha sonra tereyağında kızartılır ve nihai sonuç omlet ile krep arasında bir şeydir.

Kaygana genellikle biber, beyaz peynir, domates, pastırma, hamsi, patlıcan, yeşil soğan, mantar ve hatta tatlı versiyonları için bal gibi malzemelerle zenginleştirilir. Yemeğin ılık olarak, tercihen ekmek ve seçtiğiniz bir içecekle servis edilmesi önerilir.

ÇILBIR 30. SIRADA

Listenin 30. sırasında yer alan çılbır için şu ifadeleri kullanıldı:

Osmanlı döneminde çılbır, çeşitli şekillerde hazırlanan haşlanmış yumurtalar için kullanılan genel bir terimdi. Yüzyıllar boyunca, imparatorluk aşçıları farklı tarifler geliştirdikçe, bu özel varyasyonun 20. yüzyılın başlarındaki padişah II. Abdülhamid'in favorisi olduğu varsayılıyor.

Tarif imparatorlukta altın standart haline geldi ve bugün bile çılbır, sarımsak aromalı yoğurtla ıslatılmış haşlanmış yumurta anlamına geliyor. Yemeğin üzerine kırmızı biber gevreği ve öğütülmüş kırmızı biber serpilir ve genellikle pide ekmeğiyle servis edilir.

DÜNYANIN EN İYİ 100 YUMURTALI YEMEĞİ

Dünyanın en iyi 100 yumurtalı yemeği listesinin ilk 10'u şu şekilde:

1- Japonya, ajitsuke tamago (Ramen yumurta)

2- Filipinler, tortang talong

3- Çin, staka me ayga

4- Yunanistan, strapatsada

5- Türkiye, ıspanaklı yumurta

6- İspanya, tortilla de betanzos (İspanyol omleti)

7- ABD, eggs benedict

8- Japonya, chawanmushi

9- Tunus, şakşuka

10- Türkiye, menemen