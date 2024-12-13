Dünyanın en zengin 10 ailesi belli oldu! En zengin ABD'li Walton Ailesi

Haber Merkezi

Bazı aileler, üçüncü ve dördüncü nesil olarak büyük bir serveti miras aldı.

Bazıları ilk kuşak olarak zenginliklerine zenginlik kattı.

Bütün dünyanın gözlerinin üzerinde olduğu bu ailelerin mal varlığı ise dudak uçuklatan cinsten.

Sam Walton’un 30 yıl önce kurduğu perakende devi Walmart'a sahip olan Walton Ailesi, 432,4 milyar dolarlık bir servetle dünyanın en zengin ailesi olarak listenin başına geçti.

DÜNYANIN EN ZENGİN 1. AİLESİ

ABD'de perakende zinciri Walmart'ın sahibi Walton Ailesi'nin toplam varlığı 432,4 milyar dolar.

DÜNYANIN EN ZENGİN 2. AİLESİ

Birleşik Arap Emirliği'nde (BAE) Kraliyet Ailesi Nahyan'lar, 323,9 milyar dolar mal varlığına sahip.

DÜNYANIN EN ZENGİN 3. AİLESİ

Katar'da sanayi sektöründe faaliyet gösteren Kraliyet Ailesi 'Al Thani'ler, 172,9 milyar dolarlık servete sahipler.

DÜNYANIN EN ZENGİN 4. AİLESİ

Fransız lüks moda şirketinin sahibi Hermes Ailesi, 170,6 milyar dolar ile en zengin aileler arasında yer alıyor.

DÜNYANIN EN ZENGİN 5. AİLESİ

Kansas merkezli şirket Koch'un sahibi Koch Ailesi'nin serveti 148,5 milyar dolar.

DÜNYANIN EN ZENGİN 6. AİLESİ

Suudi Arabistan Kraliyet Ailesi'nin (Suud Ailesi) mal varlığı 140 milyar dolar.

DÜNYANIN EN ZENGİN 7. AİLESİ

M&M's şekerlemeleri ve Snickers tanınan Mars Ailesi, 133,8 milyar dolarlık bir servete sahip.

DÜNYANIN EN ZENGİN 8. AİLESİ

Hindistan'da dünyanın en pahalı özel konutunda yaşayan Ambani Ailesi'nin mal varlığı 99,6 milyar dolar.

DÜNYANIN EN ZENGİN 9. AİLESİ

Fransa'da Coco Chanel öncülüğünde lüks markalarla büyüyen Wertheimer Ailesi'nin serveti 88 milyar dolar.

DÜNYANIN EN ZENGİN 10. AİLESİ

Medya sektörü devlerinden Kanadalı Reuters Ailesi'nin mal varlığı 87,1 milyar dolar.