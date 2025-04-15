Düzce'de balıkçılar paydos yaptı

AA

Balık avcılığında büyük teknelerin avlanmasına beş aylık bir ara veriliyor. Balık ırkının devamı için verilen arada amatör olta balıkçılığı ise devam edecek.

Batı Karadeniz'in önemli limanlarından Düzce Akçakoca'da bereketli bir sezon geçiren balıkçılar, av yasağının başlamasıyla teknelerini bakıma aldı.

"Vira bismillah" diyerek eylül ayında ağlarını denize bırakan balıkçılar, palamut, hamsi, çinekop, istavrit ve mezgit avcılığında bereketli geçen dönemin ardından bugün başlayan av yasağıyla sezonu kapattı.

AĞLAR VE TEKNELER BAKIMA ALINDI

Limana demirledikleri teknelerin ve topladıkları ağların tamirine başlayan balıkçılar, hazırlıkların ardından kıyı ve midye avcılığıyla geçimlerini sağlamaya devam edecek.

"SEZONU KAZASIZ KAPATTIK"

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, kazasız bir sezonu kapattıkları için memnun olduklarını söyledi.

Karakaş, trol ve gırgır balıkçılığı yapan balıkçılar açısından iyi bir sezonu geride bıraktıklarını belirterek, "İstavrit, hamsi, palamut, çinekop avcılığı oldu. Balıkçılık açısından çok verimli oldu. Bütün teknelerimiz de bundan yararlandı." dedi.

"BU YIL İNANILMAYACAK KADAR BEREKETLİ BİR SEZON OLDU"

Eylül ayında açılacak yeni sezona kadar balıkçıların teknelerini bakım için limana demirlediğine değinen Karakaş, "Bu yıl inanılmayacak kadar bereketli bir sezon oldu. Palamudun bol olduğu sezonun başlangıcında hamsi olmayacağı düşünülürdü fakat hamsi de oldukça boldu, tüm balıkçı camiasını şaşırttı." diye konuştu.

"ÇİNEKOP BİLE BOLCA SATILDI"

Karakaş, bolluğun tezgahlara da olumlu yansıdığını, en pahalı balıklardan olan çinekopun bile bolca satıldığını sözlerine ekledi.