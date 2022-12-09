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    Düzce’de palamuttan sonra tezgahların yeni gözdesi hamsi

    Balık avcılığı serbest olduktan sonra palamut tezgahlarda bol bol yer aldı. Şimdi aynı tezgahlarda palamudun yerine hamsi geçti.
    • 09.12.2022 - 16:46
    • Güncelleme : 09.12.2022 - 17:10
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    Düzce’de palamuttan sonra tezgahların yeni gözdesi hamsi

    Türkiye'nin her köşesinde balık sezonu bereketli geçiyor.

    Düzce’de palamut bolluğunun azalmasının ardından tezgahlarda balık çeşitliliği yaşanıyor. Geçtiğimiz aylarda denizlerden bol miktarda çıkan palamut, şimdilerde yerini hamsi, barbun, çinekop ve istavrite bıraktı.

    Hamsinin kilosu 20 liraya kadar düştü

    Vatandaşlar ise en çok ilgiyi kilosu 20 liraya kadar düşen hamsiye gösteriyor. Hamsi, vatandaşlar tarafından severek tüketiliyor.

    "Artık hamsinin sezonu başladı"

    Balıkçı Tuncay Kılıç, palamudun azalmaya başladığını söyleyerek, "Tezgahlara bol miktarda palamut gelmişti ama artık hamsinin sezonu başladı. İlerleyen zamanlarda daha iyi olur. Tezgahlarımızda çeşitlilik de var. Çinekop, mezgit, istavrit, barbun var. Şu anda denizin durumu iyi." dedi.

    Düzce’de palamuttan sonra tezgahların yeni gözdesi hamsi VİDEO

    hamsi

    "Şu anda hamsi ucuz"

    Fiyatların uygun olduğunu belirten Kılıç, "Hamsinin kilosu 20 lira, diğer balıkların kilosu da 70-80 lira arasında değişiyor. Şu anda gayet ucuz." diye konuştu.

    hamsi

    hamsi

    hamsi

    hamsi

    hamsi


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