Düzenleyici ve denetleyici kurumlara 2025'te 68,4 milyar liralık bütçe

AA

Türkiye'de piyasaları düzenleyen düzenleyici ve denetleyici kurumların 2025 yılı bütçesinden alacağı pay, 68 milyar 362 milyon 485 bin lira olarak belirlendi.

2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden derlenen bilgiye göre, düzenleyici ve denetleyici kurumlara gelecek yıl için ayrılan pay belli oldu.

Bu kapsamda söz konusu kuruluşlara toplam 68 milyar 362 milyon 485 bin lira ödenek tahsis edildi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 47 milyar 729 milyon liralık ödenekle bütçeden en yüksek payı alacak kurum oldu.

DENETİM KURUMLARINA AYRILAN KAYNAK

Gelecek yıl bütçesinden Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(na (BDDK) 7 milyar 263 milyon 100 bin lira, Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) 2 milyar 500 milyon lira, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) 2 milyar 243 milyon 803 bin lira, Nükleer Düzenleme Kurumu'na 1 milyar 965 milyon 515 bin lira, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) 1 milyar 919 milyon 952 bin lira, Kamu İhale Kurumu'na (KİK) 1 milyar 800 milyon lira, Rekabet Kurumu'na 1 milyar 278 milyon 253 bin lira, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na 625 milyon lira, Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na 536 milyon 250 bin lira, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'na 501 milyon 612 bin lira kaynak sağlanacak.