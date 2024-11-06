Düzenleyici ve denetleyici kurumlardan 2025 bütçesine 40,8 milyar liralık pay

AA

Şu anda TBMM'de tartışılan bütçe ile ilgili, teklifte yapılması planlanan ödemelere ve verecekleri paylara ilişkin detaylar da açıklanmaya devam ediliyor.

2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne göre, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelecek dönemde genel bütçeye verecekleri paylar belli oldu.

ÜÇ YILLIK PLAN

Bu kapsamda söz konusu kurumların gelecek yıl bütçeye 40 milyar 821 milyon lira, 2026'da 75 milyar 136 milyon lira, 2027'de ise 127 milyar 635 milyon lira aktarması planlanıyor.

BTK'YA 38,2 MİLYAR LİRA

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 38 milyar 250 milyon lirayla bütçeye en fazla pay aktaracak kurum oldu.

DİĞER KURUMLARA AYRILAN BÜTÇE

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 1 milyar 500 milyon lira, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 593 milyon lira, Kamu İhale Kurumu (KİK) 268 milyon lira, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 100 milyon lira, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu 70 milyon lira, Rekabet Kurumu 40 milyon lira genel bütçeye pay sağlayacak.

2025 YILI İÇİN VERİLECEK BÜTÇELER

2025 yılı için düzenleyici ve denetleyici kurumların genel bütçeye verecekleri paylar şöyle: