E-Devlet'te 'Kolay Adres Sorgulama' hizmeti başlatıldı Kolay Adresleme Sistemi için e-Devlet Kapısı üzerinden yeni bir hizmet sunuldu. Buna göre, farklı banka hesapları için tanımlanan kolay adresler tek ekranda hızlıca sorgulanabiliyor. Hesaplar eşleştirilerek, bu bilgiler para transferlerinde kullanabilecek.

AA

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), banka hesapları için tanımlanan kolay adreslerin tek ekranda sorgulanabildiği Kolay Adres (KOLAS) Sorgulama hizmetinin e-Devlet'te başladığını duyurdu.

Yeni hizmet, vatandaşların farklı bankalarda tanımlı olan kolay adres bilgilerini e-Devlet Kapısı üzerinden hızlıca sorgulamalarına olanak tanıyor.

Çeşitli banka EPK uygulamalarında tanımlanan tüm kolay adres bilgileri, tek bir ekran üzerinden sorgulanarak kontrol edilebilecek.

Hizmeti kullanmak için e-Devlet Kapısı'na giriş yaparak "Kolay Adres Sorgulama" başlığı aratılabilecek.

MERKEZ BANKASI ÖNCÜLÜĞÜNDE BKM TARAFINDAN GELİŞTİRİLDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) öncülüğünde BKM tarafından geliştirilen FAST Sistemi katman servislerinden olan ve ödemelerin telefon, kimlik numarası veya e-posta adresi gibi bilgiler kullanılarak daha kolay başlatılmasını sağlayan Kolay Adresleme Sistemi (KOLAS) için e-Devlet Kapısı üzerinden yeni bir hizmet sunuldu.

VATANDAŞLARIN TANIMLI ADRESLERİNİ SORGULAYABİLİYOR

KOLAS Sorgulama hizmeti, vatandaşların farklı bankalarda ve elektronik para kuruluşlarında (EPK) tanımlı olan kolay adres bilgilerini tek bir ekranda kolayca sorgulamalarını sağlıyor.

DEVREYE GİREN HİZMET PRATİKLİK SAĞLIYOR

Kolay adres, hesap numarasını (IBAN) hatırlamak zorunda kalmadan, para göndermesi ya da ödeme yapması istenilen kişilerle paylaşılabilecek, hesabın bulunduğu kurum kanallarında tanımlanabilen pratik bir bilgi olarak öne çıkıyor.

HESAPLAR EŞLEŞTİRİLEREK PARA TRANSFERİNDE KULLANILABİLECEK

Telefon numarası, e-posta adresi, TC, vergi, yabancı kimlik numaraları ya da pasaport numarası gibi bilgilerle hesaplar eşleştirilebilecek ve bu bilgiler para transferlerinde kullanabilecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)