E-faturada yapılan küçük hatalar, büyük cezalara dönüşebilir

E-fatura, pratik olması ve denetlenebilirliği açısından önem taşıyor.

Türkiye’de işletmelerin büyük bölümünün e-fatura sistemine geçmesiyle birlikte en sık karşılaşılan sorunlardan biri de hatalı fatura düzenlenmesi oldu.

Yanlış KDV oranı, hatalı ünvan, tutar veya hizmet tarihi gibi detaylar, yalnızca muhasebesel karmaşa oluşturmakla kalmıyor, aynı zamanda vergi denetimlerinde ciddi cezalara da sebep olabiliyor.

Hata, müşteri kaybına da neden olabiliyor.

HATA ANINDA SİSTEME DÜŞÜYOR

E-fatura olarak kesilen her belge, saniyeler içinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı’na (GİB) ulaşıyor.

Dolayısıyla hata, anında sisteme düşüyor ve telafisi için çok hızlı hareket etmek gerekiyor.

Yanlış kesilen e-faturaların iptali için genellikle 7 günlük bir süre var.