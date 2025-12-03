E-ticaret sitesi, Efsane Kasım'da satış rekoru kırdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hepsiburada, Türkiye genelinde 100 bini aşkın iş ortağının katıldığı kampanya sürecinde sipariş sayısı geçen yıla göre yüzde 16 arttı. En çok tercih edilen kategoriler cep telefonu, küçük ev aletleri ve bilgisayar oldu.

Platform, bu Efsane Kasım’da ziyaret rekoru kırarak tüm zamanların en yüksek trafiğini elde ederken kampanya süresince dakikada 532 ürün satıldı.

Hepsiburada, Türkiye’de alışveriş nabzının tutulduğu Efsane Kasım kampanya döneminin ardından; kullanıcıların kategori ve ürün tercihlerinden illere göre sipariş dağılımına uzanan kapsamlı bir Z raporu paylaştı. Veriler, iş ortaklarının katkılarından HepsiJET’in teslimat performansına kadar birçok başlığı ortaya koyuyor.

SİPARİŞ SAYISINDA YÜZDE 16 ARTIŞ

Hepsiburada’da Kasım ayında trafik rekoru kırıldı. Bu yıl Efsane Kasım’ın en yoğun günü 11 Kasım oldu. Kullanıcılar en çok 21.00–23.00 saatleri arasında alışveriş yaptı. Dönem boyunca 300 binden fazla kişi Hepsiburada’dan ilk kez alışveriş yaptı. Türkiye genelinde kampanya süresince dakikada 532 ürün satıldı. Hepsiburada platformunda bu sene verilen siparişlerin sayısı geçen seneye kıyasla yüzde 16 arttı. Alışverişlerin yüzde90’ı mobil uygulama üzerinden gerçekleştirildi.

TÜRKİYE’NİN ALIŞVERİŞ HARİTASI

asım ayı boyunca sipariş ve satış dağılımı iller bazında farklılaştı. Alışverişin en yoğun olduğu bölgeler, en büyük üç ilin ardından Bursa, Kocaeli ve Antalya olarak belirlendi. En fazla satış yapan iller ise büyük üç ilin ardından Kocaeli, Bursa ve Gaziantep oldu. Geçen yıla göre satışlarını en çok artıran iller Ardahan, Hakkari ve Osmaniye oldu.

SATIŞLARIN YÜZDE 72’Sİ İŞ ORTAKLARI TARAFINDAN YAPILDI

Hepsiburada platformunda satış yapan işletmeler, Efsane Kasım boyunca toplam iş hacminin yüzde 72’sini oluşturdu. 2 bin 500’ün üzerinde işletme ise ilk kez Efsane Kasım’da e-ticarete başladı.

KASIM AYININ FAVORİLERİ BELLİ OLDU

Kasım döneminde elektronik ve mobil kategorilerinde cep telefonu, laptop, robot süpürge ve LCD televizyon öne çıktı. Yatırım amaçlı alışverişlerde de e-ticaret öne çıktı; 22 ayar altın bilezikler yoğun ilgi gördü. Giyimde sweatshirt öne çıkarken; sağlık ve güzellik kategorisinde sporcu besinleri dikkat çekti. Ev-yaşamda yastık, züccaciyede düdüklü tencere tercih edildi. Temel tüketimde tuvalet kâğıdı, gıda ve içecekte fındık kreması; kozmetikte nemlendirici krem öne çıktı.

En çok görüntülenen ürünler cep telefonu modelleri oldu. Spor ayakkabılar, sweatshirtler ve laptoplar da yoğun ilgi gördü. En çok aranan markalar Apple, LEGO, Stanley, Fissler ve Philips olurken, en çok aranan ürünler iPhone 15, lego, termos, düdüklü tencere ve kahve makinesi oldu. Kullanıcıların en fazla favorilere eklediği ürün ise Magly çocuklar için manyetik ahşap bloklar oldu.

Geçen yıla kıyasla en çok büyüyen kategoriler çocuk kitapları, robot süpürgeler, tabletler ve hava temizleyiciler oldu. Birlikte satın alımlarda en sık görülen kombinasyonlar kağıt havlu–tuvalet kağıdı, eşofman–sweatshirt, saç bakım ürünü–şampuan şeklinde gerçekleşti. Edebiyat kitapları alanlar beraberinde çocuk kitapları satın aldı.

HEPSİJET’İN KASIM MESAİSİ

Kasım boyunca HepsiJET araçları toplam 14,5 milyon kilometre yol kat etti. Aynı gün içinde teslim edilen 130 bin sipariş kullanıcıların hayatını kolaylaştırdı. En hızlı teslim edilen sipariş ise 1 saat 48 dakika içinde müşteriye ulaştı.

SİPARİŞLERİN YÜZDE 71’İ PREMİUM ÜYELERİ TARAFINDAN VERİLDİ

Hepsiburada Premium kullanıcıları, Kasım döneminde hızlı teslimat, özel indirimler ve ekstra avantajlardan yoğun şekilde yararlandı. Efsane Kasım kampanyalarında verilen siparişlerin yüzde 71’i Premium üyeleri tarafından oluşturuldu.