İptal tapular sorunu çözülüyor: 80 bin tapu için yeni teklif Meclis’te

Orman sınırları içinde kalan ve tapusu vatandaşlara ait olan arazilerle ilgili mülkiyet sorununu çözmeye yönelik 29 maddelik kanun teklifi, AK Parti tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunuldu.

Teklife göre belirli büyüklüğün altındaki araziler artık orman sayılmayacak ve bu alanlarla ilgili tapu sorunlarının giderilmesi hedefleniyor.

3 MİLYON VATANDAŞI İLGİLENDİRİYOR

Kanun teklifinin yasalaşmasıyla yaklaşık 80 bin tapulu taşınmaz üzerindeki kısıtlamalar kaldırılacak. Bu durumdan dolaylı olarak etkilenen 3 milyon vatandaş, mirasçılar dahil, mülkiyet sorunlarının çözülmesiyle rahat nefes alacak.

İPTAL EDİLEN TAPULAR İADE EDİLECEK

Geçmişte orman kadastrosu çalışmaları sırasında vatandaşın elinde tapusu bulunan binlerce taşınmaz (tarla, bağ, bahçe veya ev), orman sınırları içinde kaldığı gerekçesiyle “Devlet Ormanı” olarak kaydedilmiş ve tapularına “orman şerhi” konulmuştu. Tapu iptali yapılan ve Hazine adına tescil edilen yerler, eski hak sahiplerine veya mirasçılarına bedelsiz iade edilecek.

KANUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİKTEN İKİ YIL İÇİNDE BAŞVURU YAPILMALI

Tapusu iptal edilmiş taşınmazların sahipleri, kanun yürürlüğe girdikten sonra iki yıl içinde başvuru yaparak tapularını geri alabilecek. Daha önce tazminat ödenmemişse tapular doğrudan iade edilecek; tazminat ödenmişse vatandaş, aldığı tazminatı devlete geri ödeyerek tapusunu alabilecek.

3 HEKTARDAN KÜÇÜK ALANLAR ORMAN SAYILMAYACAK

Teklife göre, büyüklüğü 3 hektardan küçük ağaçlık alanlar orman statüsünde değerlendirilmeyecek. Tapuları üzerindeki orman şerhleri kaldırılacak. 3 hektar ve üzerindeki alanlar ise “özel orman” kapsamında kabul edilecek. Böylece hem mülkiyet hakları korunacak hem de orman niteliği taşıyan alanların hukuki statüsü netleşecek.

TARIM ARAZİLERİ İÇİN YENİ DÜZENLEMELER

Kanun teklifi yalnızca tapu sorununa yönelik değil, tarım ve orman alanında da düzenlemeler içeriyor:

-Üst üste iki yıl ekilmeyen tarım arazileri, Bakanlık aracılığıyla kiraya verilerek üretime kazandırılacak.

-Hangi bölgede hangi ürünlerin ekileceğine dair “planlı tarım” modeli güçlendirilecek.

-Orman suçları ve tarım arazilerinin amaç dışı kullanımına yönelik denetim ve cezaların kapsamı genişletilecek.

AMAÇ: MÜLKİYET SORUNLARINI VE TAZMİNAT YÜKÜNÜ AZALTMAK

Mevcut uygulamada devlet ormanı sınırları içinde kalan ancak tapusu özel kişilere ait taşınmazlar, mahkeme kararlarıyla iptal edilerek Hazine adına tescil ediliyor. Bu durum, vatandaşlar ile devlet arasında binlerce tazminat davasına yol açıyor.

Kanun teklifi ile hem vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi hem de devletin tazminat yükünün azaltılması hedefleniyor. Tahmini olarak 516 milyar liralık kamu zararının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

80 BİN TAPULU TAŞINMAZI KAPSIYOR

Orman kadastro sınırları içinde kalan yaklaşık 80 bin tapulu taşınmazın toplam büyüklüğü yaklaşık 129 bin hektar olarak hesaplanıyor. Teklif, bu taşınmazlar üzerindeki mülkiyet ihtilaflarını kökten çözmeyi ve milyonlarca vatandaşı ilgilendiren sorunu sonlandırmayı hedefliyor.

KANUN TEKLİFİNİ AK PARTİ SUNDU

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, tarım ve ormana yönelik düzenlemeleri de içeren Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Çeltik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Başkanlığına sunulduğunu bildirdi.

Teklifin 29 maddeden oluştuğunu, sahadaki kronikleşmiş sorunlarla vatandaşın beklediği taleplere yönelik hazırlandığını dile getiren Güler, kanun teklifinin, toprağın bereketini, ormanların yarınlarını ve vatandaşın mülkiyetten kaynaklı sorunlarını en güçlü şekilde tahkim edecek yeni bir reform paketi niteliğinde olduğunu söyledi.

Teklifle vatandaşla devlet arasındaki kadastro ve tapu ihtilaflarını, hukuki belirlilik ve hakkaniyet temelinde kökten bitireceklerini aktaran Güler, orman ve tapu kadastrosu gibi farklı uygulamalar nedeniyle yıllardır süren mülkiyet karmaşasına son verileceğini, mülkiyeti nizalı olan ve bugüne kadar dava konusu olmayan taşınmazların tapularının geçerli sayılarak vatandaşlara iade edileceğini aktardı.

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE SAHA TAHSİSİ

Güler, bu taşınmaz alanlarından az olmamak üzere ağaçlandırılmak üzere Orman Genel Müdürlüğüne saha tahsisi yapılacağını söyledi.

Bugüne kadar davaya konu olan taşınmaz sahiplerine ise aldıkları tazminat bedellerini rayici üzerinden ödemeleri kaydıyla taşınmazların iade edileceğini anlatan Güler, "Bu stratejik adımla, yargıya yeni bir yük getirecek halihazırda devam eden ve açılması için hazırlık yapılan, öngörülen toplam 80 bin davanın açılmasını engelliyoruz. Böylece devletimizi tazminat bedelleri, birikmiş faizler ve yargılama giderleri gibi masraflardan kurtarmış oluyoruz. Hem vatandaşımızın tapu güvenliğini sağlıyor hem de kamu kaynaklarımızın daha nitelikli kullanılmasını arzu ediyoruz." diye konuştu.