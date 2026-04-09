E-Ticarette 50 bin emekli ve ev kadını sosyal medya içerik üreticisi olacak

Sosyal medyada yüz binlerce hatta milyonlarca takipçiye sahip “süper influencer”lar, tek bir paylaşım başına 1 milyon dolardan başlayan ücretler talep ederken; halkın içinden çıkan yeni nesil influencer’lar e-ticaret şirketlerinin tanıtım yüzü haline geldi.

Son 3 yılda 50 bini aşkın kişi, sosyal medya vergi muafiyetine başvurarak sosyal içerik üreticisi belgesi aldı.

Ünlü influencer’lar gibi sponsoru ya da düzenli geliri bulunmayan içerik üreticileri; e-ticaret şirketlerinin pazaryerlerinde yer alan ürünleri Instagram, Facebook, YouTube ve TikTok üzerinden tanıtarak aylık ortalama 20-25 bin TL gelir elde ediyor.

Bu alanda kendini geliştiren içerik üreticileri ise tanıttıkları ürün sayısı ve satış performansına bağlı olarak gelirlerini aylık 350-400 bin TL seviyesine kadar çıkarabiliyor.

Mağazanolsun CEO’su Yasemin Çil, emekli, engelli ve ev kadınları gibi kesimlerden yoğun şekilde ürün tanıtımı talebi geldiğini belirterek, “Sosyal medya ve e-ticaret eğitimlerimizle bu talebe yetişmeye çalışıyoruz. Yıl sonuna kadar sektöre 50 bin yeni içerik üreticisinin daha katılmasını bekliyoruz.” dedi.

E-TİCARET ŞİRKETLERİNİN ÜRÜNLERİNİ TANITANLAR SATIŞTAN PAY KAZANIYOR

Türkiye’de e-ticaret sektörü 2020 yılında 226 milyar TL ciroya ulaşırken, 2025 yılı itibarıyla 5 trilyon TL’ye yükseldi. Ticaret Bakanlığı verilerine göre ekosistemde faaliyet gösteren e-ticaret şirketi ve tüzel kişi sayısı 600 bini aşarken, günlük paket gönderimi 2 milyon adede ulaştı. Her yıl büyümesini sürdüren e-ticaret sektörünün itici gücü ise sosyal medya üzerinden ürün tanıtımı gerçekleştiren influencer’lar oldu. 2010’lu yıllardan itibaren hayatımıza giren influencer’ların ticari faaliyetleri, 1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe giren düzenleme ile yasal zemine oturtuldu. E-Devlet üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı Dijital Vergi Dairesi’ne yapılan başvurular sonucunda uygun bulunan kişiler, “sosyal medya içerik üreticisi” unvanı ile e-ticaret şirketlerinin ürünlerini tanıtarak satıştan pay elde edebiliyor.

SERMAYE GEREKTİRMEYEN TİCARET MODELİ

Modeli başarıyla uygulayan e-ticaret platformlarından Mağazanolsun’un CEO’su Yasemin Çil, influencer gelirlerinin aylık 20-25 bin TL’den başlayarak, firmaların tanıtım giderine ayırdıkları bütçeye bağlı olarak 350-400 bin TL’ye kadar ulaşabildiğini belirtti. Çil, konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

Bugüne kadar 5 bini aşkın ev kadını, emekli, engelli ve asgari ücretli bireyi e-ticaret ekosistemine kazandırdık. Burada kazanç; içerik üreticisinin takipçi sayısı ve ürün tanıtım becerisine bağlıdır. 2 yıldır Türkiye’nin dört bir yanında eğitimler vererek daha fazla kişinin influencer modeli ile e-ticarete başlamasını sağlıyoruz. Adeta bir influencer fabrikası gibiyiz.

İŞİN BÜROKRASİSİYLE UĞRAŞMIYORLAR

Online kazanç sağlamak için şirket kurulumu, kargo, depolama, içerik yönetimi ve iade süreçleri gibi yaklaşık 20 farklı kalemde maliyet oluştuğunu belirten Yasemin Çil, bu maliyetlerin toplamda 1 milyon TL’ye kadar ulaşabildiğini ifade etti. Influencer modeli sayesinde ise şirket kurmadan, muhasebe ve operasyonel süreçlerle uğraşmadan kazanç sağlamak mümkün hale geliyor. 2022-2025 yılları arasında 50 bini aşkın kişi sosyal medya içerik üreticisi olarak faaliyet göstermeye başlarken, yıl sonunda bu sayının 100 bine ulaşması bekleniyor.

ENGELLİLER İÇİN ÖNEMLİ BİR İŞ MODELİNE DÖNÜŞTÜ

Yeni nesil e-ticaret olarak tanımlanan influencer modeli, özellikle emekliler, ev kadınları ve engelliler tarafından yoğun ilgi görüyor. Yıllık geliri 5,4 milyon TL’ye kadar olan içerik üreticileri için yüzde 15 oranındaki vergi avantajı da bu alanı cazip hale getiriyor. Mağazanolsun bünyesinde içerik üreticilerinin yüzde 5’ini engelli bireyler oluştururken, bu model sayesinde daha önce çalışma imkânı bulamayan birçok kişi gelir elde edebiliyor.

"INFLUENCER’LAR EKONOMİ İÇİN ÖNEMLİ ROL OYNUYOR"

Yasemin Çil, sosyal medyanın Türkiye’de oldukça yaygın kullanıldığını belirterek, kullanıcıların günlük ortalama 8 saatin 3-4 saatini sosyal medyada geçirdiğini ifade ederek, “Bu yeni model, sosyal medya üzerinden gelir elde etmenin önünü açtı. Türkiye’de üretilen kaliteli ürünlerin dünya pazarında daha fazla yer alması için influencerlar önemli bir rol üstleniyor.” dedi.