EBRD'den Adıyaman ve Hatay'a altyapı için 195 milyon euro kaynak

AA

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen iki yıkıcı deprem 11 ili etkilemişti.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), deprem bölgesinin yeniden yapılanmasını destekleme programı kapsamında depremden etkilenen illerin içinde bulunan Adıyaman ve Hatay'daki iki kritik altyapı projesine 195 milyon euro finansman sağlayacağını duyurdu.

ADIYAMAN'A ATIK SU TESİSİ İÇİN 95 MİLYON EURO

EBRD'nin Yıllık Toplantıları kapsamında yapılan açıklamaya göre Banka, Türkiye'de depremden etkilenen Adıyaman'da atık su ve yağmur suyu şebekeleri ve tesislerinin inşası için 95 milyon euro finansman kullandıracak.

HATAY'A 100 MİLYON EURO

Banka, Hatay'da Arsuz kanalizasyon şebekesi ve Üçgüllük atık su arıtma tesisinin inşası için 100 milyon euro finansman sağlayacak.

Söz konusu kredi, Hazine ve Maliye Bakanlığı aracılığıyla, Adıyaman Belediyesi ve Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi için sağlanacak.

FİNANSI, İLLER BANKASI YÖNETECEK

Deprem bölgesinde uluslararası finans kuruluşları tarafından sağlanan tüm kritik belediye altyapı finansmanının kullandırılmasından sorumlu yetkili kuruluş olan İller Bankası, Adıyaman Belediyesi için uygulama kurumu olarak hareket edecek ve Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi için denetim ve gözetim hizmetlerini yürütecek.

EBRD'DEN BUGÜNE KADAR 1,3 MİLYAR DESTEK SAĞLANDI

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen EBRD Türkiye ve Kafkaslar Yönetici Direktörü Elisabetta Falcetti, EBRD'nin deprem bölgesini desteklemek üzere halihazırda 1,3 milyar euro sağladığını belirterek, "Bu şehirlerde su ve atık su sistemlerine yatırım yapmak, büyük acılar yaşamış toplumların onurunu, sağlığını ve günlük yaşamını yeniden tesis etme yolunda atılmış hayati bir adım. Bu projeler altyapıdan daha fazlası ve ayrıca EBRD'nin sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümeye dayalı olarak bölgenin toparlanmasına ve gelecekteki refahına yönelik kalıcı taahhüdünün bir işareti." ifadesini kullandı.

DESTEK PAKETİNİN TAMAMI 1,5 MİLYAR EURO

EBRD, depremin ardından bölgede yeniden toparlanma çabalarını desteklemek amacıyla 1,5 milyar euroluk yatırım paketi açıklamıştı.