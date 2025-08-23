Edirne’de ayçiçeği denemeleri hasatla tamamlandı: Kuraklığa çözüm arayışı

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünce, merkeze bağlı Sarayakpınar köyünde yürütülen 'Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin ve Ekim Zamanlarının Ayçiçeği Verim ve Verim Unsurlarına Etkileri Projesi' kapsamında şubat, mart ve nisan aylarında ayçiçeği ekimleri yapıldı.

Ekim yöntemleri ve döneminin, ayçiçeği verimi üzerindeki etkilerini ölçmek için yapılan deneme çalışmaları kapsamında pulluk işlemeyle ekim, kazık çekilerek ekim ve anıza ekim yöntemleri birer ay arayla denendi.

FARKLI YÖNTEMLERLE EKİM, HASAT EDİLDİ

Gerekli olgunluğa erişen ayçiçekleri, düzenlenen törenle hasat edildi.

Namık Kemal Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fadul Önemli'nin teknik desteğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında ortaya çıkan sonuçlar değerlendirilerek üreticilerle paylaşılacak.

"DENEMELER, BİRKAÇ YIL DAHA YAPILACAK"

Vali Yunus Sezer, etkinlikte yaptığı konuşmada iklim krizi ve kuraklığın etkilerini en aza indirmek için çalıştıklarını söyledi.

Ayçiçeğinin stratejik bir ürün olduğunu, verimi artıracak denemelerin yapıldığını belirten Sezer, "Farklı zamanlarda farklı yöntemlerle ayçiçeği deneme ekimi yaparak kuraklığa karşı nasıl yüksek verim alırız arayışı içindeyiz. İlk değerlendirmelere göre anıza ekimin önde olduğu görülüyor. Hasat beklentilerine göre anıza erken ekimde diğer 2 yönteme göre yüzde 30 artış var. Bu, teyit edilmemiş bir durum, birkaç yıl daha denemeleri yaparak çiftçilere önerir hale geleceğiz." dedi.

Sezer, Edirne'nin önemli bir tarım şehri olduğunu, çeltik başta olmak üzere ayçiçeği ve diğer ürünlerde ciddi üretim yapıldığını vurguladı.

"GEÇEN SENE DEKARDA ORTALAMA 130 KG VERİM ALDIK"

Kuraklığın bu yıl ayçiçeğini olumsuz etkilediğini dile getiren Sezer, şunları kaydetti:

Geçen sene ayçiçeğinde dekarda ortalama 130 kilogram verim aldık. Bu yıl kuraklık daha fazlaydı. Sulanabilir alanda dekarda 400 kilograma kadar verim elde ediliyor ancak kurak alanlarda verim 80 kilograma kadar düşmüş durumda. Ortalama olarak 100-130 kilogram civarında bir verim elde edeceğiz. Ayçiçeği, çiftçimizin geçim kaynağı. Kurak mevsimlerde verimi nasıl artırırız, bunun arayışı içinde olmalıyız. Umarım her sene geride bıraktığımız senelerden daha iyi geçer ve çiftçimizin yüzü güler.

EN VERİMLİ ÜRETİM YÖNTEMİ BELİRLENECEK

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da ayçiçeği hasat sezonunun bereketli geçmesini diledi.

İklim krizi ve kuraklık nedeniyle yeni arayışlara gidildiğini ifade eden Aksal, "Hem tohum çeşitliliği hem ekim yöntemi ve zamanlarında denemler yapılıyor. Kuraklıktan etkilenmeden verimi artırmamız gerekiyor. Önümüzdeki süreçte ekim tarzını değiştirmemiz ve suyumuzu dikkatli kullanmamız gerekiyor." diye konuştu.

Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse de 3 yıl boyunca deneme ekimleriyle en verimli üretim yöntemini belirleyip çiftçilere tavsiyelerde bulunacaklarını dile getirdi.