Edirne'de tava ciğere yüzde 20 zam geldi! Esnafın bir kısmı eski tarifeden devam etti

DHA

Tava ciğer Edirne'nin önde gelen gastronomi lezzeti.

Tava ciğerin fiyatına zam gelmesi, şehirde ve hatta ülke genelinde konu oluyor.

Edirne'de, tava ciğerin porsiyonu girdi maliyetlerinin artması gerekçesi ile yüzde 20'lik artışla 360 liraya çıktı.



Kentte bazı ciğerci esnafı, artışı fazla bulup eski tarifeden satışa devam etti.

FİYAT ARTIŞI KARARI ORTAKLAŞA ALINIYOR

Edirne’nin meşhur lezzeti tava ciğerde, geçen haziran ayında 150 gramlık porsiyonun fiyatı, Edirne Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği (EDESOB) ve Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) kararıyla 240 liradan 300 liraya çıkarıldı.

Haziran ayındaki artışın ardından, zam yapma yetkisi bulunan 2 kuruma da başvuran bazı ciğerci esnafı, ocak ayında fiyat artış talebinde bulundu.

İlk olarak EDESOB, ciğerde 300 liralık porsiyon fiyatını, 360 lira olarak belirlerken, ETSO da aynı kararı aldı.

HALK ZAMMI YÜKSEK BULDU

Tava ciğerde yaşanan yüzde 20'lik fiyat artışı, halk arasında yüksek bulunurken; bazı ciğerci esnafı, fiyatları değiştirmeden eski tarife üzerinden satışını sürdürüyor.

"BİZ ÜST LİMİTİ BELİRLİYORUZ"

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Irmak, ciğerde üst limit belirlediklerini, isteyen her esnafın bu fiyatın altında tarife uygulayabileceğini söyleyerek, "Geçen meclisimizde ciğer köfte ve ciğer tarifesini 150 gram 360 lira olarak belirledik. Geçen yıl da aynı konu vardı, 'Eyvah, köfte fiyatları uçtu, ciğer fiyatları gitti' gibi serzenişler oldu. Üst limiti belirliyoruz biz burada. Meslek komitelerimiz var, komite maliyet hesaplıyor. Meslek komitesinin içindeki köfte ve ciğercilerden oluşan üyelerimiz var burada. Onlardan yönetime geliyor. Yönetim uygun görürse oradan meclise, 1 ay sonra bu şekilde kesinleşiyor. Şimdi bu talepte bulunanlar mutlaka girdi maliyetleri, ham madde maliyetleri, bunların hepsini koyup bu fiyatı belirlemişler. Ancak bunun altında satan, satmaya devam eden, açıklama yapan esnaf arkadaşlarımız var. Hepsini saygıyla karşılıyorum, doğrudur da." dedi.

"GİDERİ YÜKSEKSE DAHA YÜKSEK FİYATA SATMASI LAZIM"

Yeni fiyat tarifesi isteyen işletmelerin, maliyetlerinin de buna göre yüksek olduğunu kaydeden Irmak, "Bir şirketin karlılığını maliyet muhasebesi belirler. İşletme giderleri yüksekse onun ciğeri veya köfteyi daha yüksek fiyata satması lazım. Yani bir dükkan düşünün 50 metrekare bir yer, 2 kişiyle çeviriyor adam bunu. Diğerinin 10 metrekare yeri var, 50 kişi çalıştırıyor. Buna göre girdi maliyetleri daha fazla. Bizim belirlediğimiz burada üst fiyat, tavan fiyat. Bunun altında herkes satabilir. 360 mı verdik, 200'e satanlar var, 180'e satanlar var, saygı duyuyorum." diye konuştu.

"UCUZ SATIYOR DİYE KALİTESİZ ANLAMINA GELMİYOR"

Kentte satılan tüm tava ciğerlerin son derece kaliteli olduğunu da belirten Irmak, "Buradan da açıkça konuşayım; ucuz satıyor diye mal kötü, kalitesiz anlamı çıkmasın. Bütün esnafımız son derece kaliteli, bunları denetleyen kurumlarımız var zaten. Hepsi son derece kaliteli, aynı mal. Diğeri işletme gideri yüksek olduğundan fiyatı yüksek tutuyor. Ayrıca kişisel görüşüm, bu fiyatlar tarife dışı kalması gerektiğini düşünüyorum. Serbest piyasa ekonomisi madem, 500 liraya satsın ciğeri, alıcı bulamazsan 400'e indirecek, 300'e indirecek. Şimdi 360 lira verdik, 1 ay kimse ciğercilere gitmesin, ciğer 300 lira olur. Çünkü adamın da çarkını döndürmesi lazım." diye konuştu.

"FİYATLARI MAKUL TUTMAMIZ GEREKİYOR"

Ciğerci esnafı Uğurcan İmrak, kendi işletmesinde yeni tarifeye geçmediklerini belirtti. Zamma karşı olduklarını söyleyen İmrak, "Ciğerin zamlanmasını tasvip etmiyorum. Bizim aldığımız hiçbir üründe herhangi bir zam olmadı. Trakya Birlik yakın zaman önce açıkladı bir zam artışını yapmayacaklarını. Yani bunun üzerine tekrar biz zammın olması, birilerinin talep etmesi veya odaların bunu bu şekilde çıkarmış olmasını ben uygun bulmuyorum. Esnaf olarak zaten biz hiçbir zaman, benden önce babam da hiçbir zaman zaten tarifeleri uygulamadık, hep tarifelerin altında kaldık.

EDİRNELİ BU CİĞERİ YİYEBİLİYOR MU ONA BAKIYORUZ

Burada bizim düşüneceğimiz Edirne'ye gelen yerli veya yabancı turistlerin akın etmesi, onlardan bir şeyler kazanmamız vesaire değil de öncelikle biz kendi şehrimize bir dönmemiz lazım. Edirneli bu ciğeri yiyebiliyor mu? Edirneli bir aile gelip rahat rahat birer porsiyon ciğer, birer tane ayran, en kötü ihtimalle bunu yiyebiliyorlar mı? Onu düşünmek lazım. Yani fiyatları makul tutmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"ZAM GELMEDEN ÖNCE BU FİYATLARA GEÇENLER VAR"

Yapılan yüksek artışla, kentin marka değerinin düşürüldüğünü kaydeden İmrak, "Benim gibi düşünen esnaf arkadaşlarım var. Onlara da teşekkür ederim ayrıca ama uygulayanlar var Edirne'de. Hatta zam gelmeden önce bu fiyatlara geçenler de var, tarifeyi duvara asmadan önce tarifeye geçmiş arkadaşlarımız da var maalesef. Yani biz burada sadece kendimizi kandırıyoruz. Emin olun Edirne'nin marka değerini düşürmüş oluyoruz bu yapılan hareketlerle. Biz bugün bir komşumuza gidip bir köfte yediğimiz zaman bizden çok daha uygun fiyatlarda köfte yiyoruz." dedi.