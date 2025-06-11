EKK bugün yoğun gündemle toplanıyor

AA

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün toplanacak.

Toplantıda farklı gündem başlıkları değerlendirilecek.

GÜNDEM

EKK toplantısının gündeminde, özel istihdam bürolarının etki değerlendirme analizi, ihracatta rekabetçilik analizi, enerjide genel görünüm, konut ve kira fiyatlarındaki son dönem gelişmeler yer alacak.

TOPLANTIYA KATILACAKLAR

Toplantıya; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkanvekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş, Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve bazı bakan yardımcıları ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılması bekleniyor.







