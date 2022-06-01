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    Ekmeklik buğday satışına ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan açıklama

    Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan duyuruda uygun fiyattan buğday satışının devam edeceği belirtildi.
    • 01.06.2022 - 19:06
    • Güncelleme : 01.06.2022 - 19:18
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    Ekmeklik buğday satışına ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan açıklama

    Toprak Mahsulleri Ofisi'nin un fiyatlarına Kasım 2021'den bu yana uyguladığı regülasyon bugün sona erdi.

    Çuvalı 260 liraya satılan ekmeklik unun çuvalı yarından itibaren en az yüzde 53.8 zamla satılması bekleniyor.

    Konuyla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

    "Uygun fiyatla ekmeklik buğday satışı yapılmaya devam edecek"

    Bakanlıktan yapılan açıklamada "Fırınlara ve ekmek üreticilerine belirli bir fiyattan un satışı yapacağını taahhüt eden un fabrikalarına TMO tarafından uygun fiyatla ekmeklik buğday satışı yapılmaya devam edilecektir." denildi.

    Ekmeklik buğday satışına ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı ndan açıklama #1


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