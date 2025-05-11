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AA

Ekonomide bu hafta yurt dışında küresel ekonomi, jeopolitik gerginlikler ve ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları takip edilecek.

Ekonomide bu hafta yurt içinde veri gündemi de yoğun.

PAZARTESİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), pazartesi günü mart ayı inşaat maliyet endeksini açıklayacak. Aynı gün mart ayı ciro endeksleri de paylaşılacak.

SALI

Salı günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mart ayı ödemeler dengesi istatistiklerini yayımlayacak.

Merkez Bankası mart ayına ilişkin cari işlemler hesabı verilerini paylaşacak.

TÜİK aynı gün 2024 yılı doğum istatistiklerini açıklayacak.

Mart ayı dış ticaret endeksleri de aynı gün belli olacak.

PERŞEMBE

Hazine ve Maliye Bakanlığı da nisan ayı bütçe verilerini perşembe günü açıklayacak.

CUMA

Haftanın son iş gününe gelindiğinde ise gözler, ocak- mart dönemini kapsayan ilk çeyrek iş gücü istatistiklerinde olacak.

İşsizlik verileri martta, 25 yılın en düşük seviyesine gerilemişti.

Cuma günü, nisan ayı konut satış ve motorlu kara taşıtları istatistikleri de takip edilecek.