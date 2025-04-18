Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Giresun'da toplandı

AA

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), toplantıları artık farklı şehirlerde gerçekleştiriliyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen EKK, bu kez Giresun'da toplandı.

DEĞİŞEN KÜRESEL TİCARET POLİTİKALARININ DIŞ TİCARETE ETKİLERİ MASAYA YATIRILIYOR

Toplantıda, sanayide üretimi, rekabeti ve ihracatı artırmaya yönelik alınması gereken tedbirler, değişen küresel ticaret politikalarının dış ticarete etkileri ile iş gücü piyasası gelişmeleri ve istihdam politikaları değerlendirilecek.

Bugün Giresun’da, Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nun üyeleri aynı samanda DOKAP Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı gerçekleştirdi.

TOPLANTIYA KATILANLAR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Çotanak Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan ve bazı bakan yardımcıları ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.