Ekonomik güven endeksi 96,7 oldu

Haber Merkezi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayı ekonomik güven endeksini açıkladı.
Bir önceki aya göre mayıs ayında tüketici güven endeksi yüzde 1,1 oranında artarak 84,8 değerini aldı.
Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 2,2 oranında azalarak 98,6 değerine geriledi.
Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,9 oranında artarak 110,5 değerine yükseldi.
Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,6 oranında artarak 111,2 değerine geldi.
İNŞAAT
İnşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,9 oranında artarak 88,4 değerini aldı.
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