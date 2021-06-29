Ekonomik güven endeksi haziranda arttı

TÜİK, haziran ayı ekonomik güven endeksini açıkladı. Mayısta 92,6 olan ekonomik güven endeksi haziran ayında 97,8 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Mayıs 2021’de açıkladığı ekonomik güven endeksi 92,6 rakamını gösteriyordu.

Ekonomik güven endeksi mayıs ayında 92,6 iken, haziran ayında yüzde 5,6 oranında artarak 97,8 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

HİZMET SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ YÜZDE 6,2 ORANINDA ARTARAK 108,5 DEĞERİNİ ALDI

Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre Haziran ayında yüzde 5,8 oranında artarak 81,7 değerini, reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,5 oranında artarak 109,8 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 6,2 oranında artarak 108,5 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 4,8 oranında artarak 105,7 değerini ve inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,6 oranında artarak 82,4 değerini aldı.