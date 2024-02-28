Ekonomik güven endeksi şubatta 99 oldu Ekonomik güven endeksi ocak ayında 99,4 iken, şubat ayında yüzde 0,4 oranında azalarak 99 değerini aldı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayı ekonomik güven endeksini açıkladı.

Bir önceki aya göre şubat ayında tüketici güven endeksi yüzde 1,3 oranında azalarak 79,3 değerini ve reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,9 oranında azalarak 102,0 değerini aldı.

TÜİK'in açıkladığı hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,6 oranında artarak 118,6 değerini ve perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1 oranında azalarak 114,5 değerine geldi.

İnşaat güven endeksi arttı

İnşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 1 oranında artarak 91,8 değerini aldı.