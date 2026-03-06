Ekonomistler Merkez Bankası'nın faizi sabit bırakacağını tahmin etti

İsrail'in İran'a saldırısı ile başlayan sürecin TCMB faiz kararına yansıması bekleniyor. Savaş öncesinde yüzde 37 olan politika faizinden düşüş beklenirken, şimdi sabit bırakılacağı görüşü ağır basıyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 12 Mart Perşembe günü saat 14.00'te politika faizini açıklayacak.
Ocak ayında yapılan PPK toplantısında, politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 37'ye çekilmişti.
AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, mart ayında Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini değiştirmeyerek yüzde 37 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor.
AA Finans'ın, TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik düzenlediği beklenti anketi, 38 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
38 EKONOMİSTİN 37'Sİ AYNI GÖRÜŞTE
Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 37'si politika faizinin sabit bırakılacağını öngörürken, 1'i 50 baz puan indirim yapılacağını tahmin etti.
Ekonomistlerin mart ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, yüzde 37 ile politika faizinin sabit bırakılacağı yönünde oldu.
YIL SONU POLİTİKA FAİZİ BEKLENTİ: YÜZDE 30
Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 oldu.