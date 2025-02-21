Ekonomistlerin 'büyüme' beklentileri belli oldu

AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılının dördüncü çeyreğine ilişkin ve 2024'ün tamamına ilişkin Gayrisafi Yurt İçi Hasılanın (GSYH) verilerini, 28 Şubat Cuma günü saat 10.00'da açıklanacak.

Büyüme verisi ile ilgili yapılan anketlerden biri sonuçlandı.

AA Finans tarafından yapılan ankete 11 ekonomist katıldı.

AA Finans 4. Çeyrek Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, GSYH'nin 2024 yılının 4. çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,98 arttığını tahmin etti.

Türkiye ekonomisi, 2023'ün 4. çeyreğinde yüzde 4,6, 2024 yılının 3. çeyreğinde ise yüzde 2,1 büyüme kaydetmişti.

4. ÇEYREK BEKLENTİ TAHMİN ARALIĞI

Ankete katılan ekonomistlerin 2024'ün 4. çeyreğine ilişkin büyüme beklentileri, yüzde 2,30 ile yüzde 4,70 aralığında yer aldı.

2024 EKONOMİSİ BEKLENTİSİ

Ekonomistlerin 2024 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 3,12 oldu.

Söz konusu beklentiye ilişkin tahminler en düşük yüzde 2,90 en yüksek yüzde 3,60 olarak kayıtlara geçti.

2025 YILI BÜYÜME TAHMİNLERİ

Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonuna ilişkin büyüme tahminlerinin ortalaması ise yüzde 2,96 oldu.



