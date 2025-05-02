Ekonomistlerin nisan enflasyon beklentisi belli oldu

Nisan enflasyonu, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 5 Mayıs Pazartesi günü açıklanacak.
Açıklanacak enflasyon oranı, kira artış oranın belirlenmesinde ve maaş artışlarının şekil almasında büyük önem taşıyor.
Bu aşamada ekonomistler, enflasyon beklentilerini dile getiriyor.
ANKETE 17 EKONOMİST KATILDI
AA Finans'ın TÜİK açıklanacak nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
NİSANDA ENFLASYON BEKLENTİSİ: YÜZDE 3,24
Ankete katılan ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,24 oldu.
Tüketici Fiyat Endeksi, martta yüzde 2,46 artış kaydetmişti.
AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİNİN ARALIĞI
Ekonomistlerin nisan ayı için enflasyon beklentileri, yüzde 2,75 ile yüzde 3,80 aralığında yer aldı.
ENFLASYONUN YÜZDE 38,18'E ÇIKMASI BEKLENİYOR
Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 3,24), bir önceki ay yüzde 38,10 olan yıllık enflasyonun yüzde 38,18'e çıkacağı öngörülüyor.
YIL SONU BEKLENTİSİ: YÜZDE 31,16
Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi nisan ayı itibarıyla yüzde 31,16 oldu.
2025 ENFLASYONU
Ocak: Yüzde 5,03
Şubat: Yüzde 2,27
Mart: Yüzde 2,46
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