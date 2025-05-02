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Ekonomistlerin nisan enflasyon beklentisi belli oldu

Ekonomistlerin nisan enflasyon beklentisi belli oldu Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak nisan enflasyonu için ekonomistlerin beklentileri belli oldu. Düzenlenen anketlere göre nisanda enflasyonun yüzde 3,24 olarak açıklanacağı ve yıllın enflasyonunda buna göre yüzde 31,16'e çıkması bekleniyor.