Ekonomistlerin TCMB'nin nisan ayı politika faizi beklentisi: Yüzde 45

Önümüzdeki hafta 25 Nisan Perşembe günü, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizine karar verecek.
Bu süreçte faiz politikasına yönelik tahminler açıklanmaya başlandı.
Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 50'ye yükseltilmişti.
AA Finans'ın beklenti anketinin sonucu: Faiz sabit bırakılacak
AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler ise politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor.
Ankete 16 ekonomist katıldı
AA Finans'ın Para Politikası Kurulu toplantısına yönelik beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu.
Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 50 ile yüzde 55 arasında yer aldı.
Yıl sonu politika faizi beklentileri: Yüzde 45
Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 oldu.
Piyasa beklenti anketine göre faiz yüzde 45'e gerileyecek
Merkez Bankası'nın nisan ayı piyasa beklenti anketine göre politika faizi beklentisi yüzde 45 oldu.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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