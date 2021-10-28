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El Salvador, Bitcoin'lerinin sayısını artırdı

El Salvador, Bitcoin'lerinin sayısını artırdı

El Salvador, resmi olarak Bitcoin'i tanımış ve birikim yapmaya başlamıştı. Halkın gösteri yapıp karşı çıkmasına rağmen El Salvador Devlet Başkanı Bukele, 420 Bitcoin daha satın aldı.