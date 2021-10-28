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    El Salvador, Bitcoin'lerinin sayısını artırdı

    El Salvador, resmi olarak Bitcoin'i tanımış ve birikim yapmaya başlamıştı. Halkın gösteri yapıp karşı çıkmasına rağmen El Salvador Devlet Başkanı Bukele, 420 Bitcoin daha satın aldı.
    • Haber Merkezi
    • 28.10.2021 - 17:00
    • Güncelleme : 28.10.2021 - 17:12
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    El Salvador, Bitcoin'lerinin sayısını artırdı

    El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, 25 milyon dolar değerinde 420 Bitcoin daha aldıklarını Twitter üzerinden duyurdu.

    Bukele, 1 saat sonra Twitter üzerinden yayınladığı bir başka mesajında ise "Yeni aldığımız Bitcoin'den şimdiden kâr ettik." açıklaması yaptı.

    Bukele, alım yapmak için para biriminin düşmesini bekleyerek alış gerçekleştirdiklerine dair paylaşımda bulunarak, mesajında gülen surat emojisine yer verdi.

    ALIM YAPTIKTAN SONRA KÂRA GEÇTİ

    Alımın yapıldığının duyurulduğu saatlerde Bitcoin, 58 bin 400 dolardan işlem görüyordu. Bununla beraber Bitcoin, bugün 60 bin dolara yükseldi. Böylece bir birimden 1.600 dolar kazanmış olundu.

    Yeni alımla birlikte El Salvador'un hazinesinde bulundurduğu Bitcoin miktarı 1.120'ye yükseldi.

    El Salvadorda Bitcon resmi para birimi oldu

    Bitexen

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