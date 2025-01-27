Elektrik faturalarında yeni dönem 1 Şubat'ta başlıyor

Haber Merkezi

Elektrik faturalarında yeni uygulama 1 Şubat itibarıyla hayata geçecek.

Yüksek elektrik tüketenler şubat ayından itibaren daha fazla ödeyecek.

Böylece 417 kilowattsaati aşanların faturaları da artacak.

FATURALAR GERÇEK MALİYET ÜZERİNDEN HESAPLANACAK

Yeni düzenlemeyle ayda 417 kilowattsaatten fazla tüketimi bulunan vatandaşlar, elektrik hizmetini gerçek maliyetler üzerinden satın alacak.

Yüksek miktarda elektrik tüketenler, şubat ayından itibaren gelecek faturalarla daha fazla ödeyecek.

Abonelerin yıl genelindeki toplam tüketimin ortalaması etkili olacak.

Altında kalanların faturalarında ise bir değişiklik olmayacak.

FATURALARIN YÜZDE 97'SİNDE DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK

Böylece faturaların yüzde 97'sinde bir değişiklik olmayacağı hesaplandı.

Düzenlemeyle 50 milyar TL'lik Hazine desteği de kaldırılmış olacak.

YENİ ALINACAK BİR KARARLA ZAMSIZ SÜREÇ DEVAM EDEBİLİR

Hükümet Nisan 2025'e kadar elektrik ve doğalgazda zam olmayacağı sözünü daha önce verirken, bu tarihte ise uluslararası enerji fiyatları yeniden değerlendirilerek, gerek görülmezse zamsız süreç devam ettirilecek.

ELEKTRİK FATURALARINDA MALİYET ESASLI TARİFE DÖNEMİNE GEÇİLİYOR

Öte yandan 1 Şubat'tan itibaren ise elektrik faturalarında maliyet esaslı tarife dönemi başlayacak.

İşte yeni döneme ilişkin merak edilen şöyle:

TARİFEDE SINIR

Yeni dönemde, 200-300 kWh ortalama elektrik tüketimi olan evlerin faturasında bir değişiklik öngörülmezken, yüksek faturada yıllık kullanım için sınır 5 bin kWh'den başlayacak.

Bunun aylık ifadesi 417 kWh'ye karşılık gelecek ve bunun üzerinde tüketimi olanların faturaları yükselecek.

ÜST DİLİME GİRECEK FATURALAR

Ticari işletmelerde ise bu rakam 5 bin liraya karşılık gelecek.

Mevcutta 1.050 liranın üzerinde elektrik faturası ödeyen meskenler ile 5 bin lira üzerinde ödeyen ticarethanelerin faturaları üst dilime girecek.

Geçilecek yeni düzenlemeyle 300-400 liralık bir elektrik faturası yine aynı şekilde tahsil edilmeye devam ederken, 1.050 liralık yüksek tüketimli bir meskenin faturası 2 bin liraya çıkabilecek.

1,2 MİLYON HANE ETKİLENECEK

Yüzde 3'lük yüksek tüketim grubunu temsil eden 1,2 milyon haneye elektriğin gerçek maliyeti yansıtılabilecek.

MEVSİMSEL KULLANIM

Düzenlemede, yıllık kullanım için 5 bin kWh sınırı esas alınacağı için, klima gibi eşyaları yaz mevsiminde çok kullanan tüketiciler için yıl genelindeki toplam tüketimin ortalaması etkili olacak.

ORTALAMA ELEKTRİK FATURASI

Türkiye'de ortalama bir hanenin elektrik faturası 414 lira.

FATURALARA NE ZAMAN YANSIYACAK

Yüksek miktarda elektrik tüketenler, şubat ayından itibaren gelecek faturalarla daha fazla ödeyecek.

KONUTLARDA SINIR

Konut içindeki tüketimin yanı sıra apartman içindeki bağımsız bölümler ve konut siteleri ile bu yerlerin ayrı sayaç ile ölçümü yapılan kalorifer, asansör, hidrofor, merdiven otomatiği, kapıcı dairesi ve benzeri ortak kullanım yerlerinde de sınır geçerli olacak.

ÖRNEK HESAPLAMA

417 kilowattsaatten az kullanan

300 liralık elektrik tüketimi yapanlar: 300 lira

400 liralık elektrik tüketimi yapanlar: 300 lira

500 liralık elektrik tüketimi yapanlar: 500 lira

417 kilowattsaatten fazla kullanan

1.050 lira üzerinde elektrik tüketimi yapan meskenler: 2 bin lira

SINIR

Konutlarda 1.050 lira üzerinde elektrik tüketimi

İşyerlerinde 5 bin lira üzerinde elektrik tüketimi