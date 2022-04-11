Elektrik üretiminde güneş enerjisinin payı yüzde 20'ye çıkıyor

Dünya karbon salınımını artırabilmek için yinelenebilir enerjiye odaklandı. Türkiye için de elektrik kaynağının içinde güneş enerjisi kapladığı alanı artırarak yüzde 20'ye çıkartıyor.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nin (GES) yeşil kalkınma devrimine karbon emisyonunu azaltarak katkı sağlayacağını anlattı.

Türkiye'nin en büyük güneş enerjisi santrali olacak

Altunyaldız, Konya'da yapımı süren ve tamamlandığında Türkiye'nin en büyük güneş enerjisi santrali olacak Karapınar GES'te gelinen son aşamaya dair bilgi verdi.

Toplam kurulu güç 1.300 megavat olacak



AA'nın haberine göre, kurulu gücün 628 megavata ulaştığı santralde, 812 bin 303 megavatsaatlik üretimin gerçekleştiriliyor. Altunyaldız, toplam kurulu gücü 1300 megavat olacak santralde, 3,5 milyon güneş panelinin kullanılacağını anımsattı.

2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak

Altunyaldız, Karapınar GES'in tamamlandığında 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacağını belirterek, "Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyüğü, dünyanın ise 5'inci büyük güneş enerjisi santrali olacak Karapınar GES tamamlandığında ülkemizin yenilenebilir enerji potansiyelinde önemli bir eşik atlamamıza katkı sağlayacak. 2 bin 600 futbol sahası büyüklüğünde bir alan üzerine kurulu Karapınar GES, tamamlandığında ülkemizin elektrik üretiminde güneş enerjisinin payını yüzde 20'ye çıkaracak." diye konuştu.

"2022 sonunda 1348 megavat kurulu güce ulaşacak"

Karapınar GES ile elektrik üretiminin sürdüğünü vurgulayan Altunyaldız, şöyle devam etti:

"Bugün itibarıyla yaklaşık 600 megavata ulaşan santralimiz 2022 sonunda ise 1.348 megavat kurulu güce ulaşacak. Güneş enerjisi panelleri mühendislerimizce topraklarımızda üretiliyor. Karapınar GES'i toplamda 3,5 milyona ulaşacak yerli ve milli güneş enerjisi panelleriyle donatıyoruz. Nitelikli beşeri sermayeye de kucak açan önemli bir yatırımımız. Toplamda 3 bin kişilik yüksek nitelikli istihdamı ortaya çıkarıyoruz.





"Konya yeşil dönüşümün merkezi alacak"

Karapınar GES tamamlandığında yıllık 2 milyon tonun üzerinde karbon emisyonunun önüne geçeceğiz. Böylesine büyük bir yatırımla hem yaklaşık 2,5 milyon vatandaşımızın elektriğini Konya'mızdan karşılayacağız hem de ülkemizin yeşil kalkınma devrimine karbon emisyonumuzu azaltarak katkı sağlayacağız. Tarımın ve sanayinin merkezi Konya'mız şimdi de yeşil dönüşümün ve yenilenebilir enerjinin merkezi oluyor."