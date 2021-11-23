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    Elektrikte çok zamanlı tarifenin kullanılması önerildi

    Elektrikte çok zamanlı tarifenin etkin şekilde kullanılmasının, tüketiciler açısından yüzde 20 ila 30 seviyesinde tasarruf sağlayabileceği belirtiliyor.
    • AA
    • 23.11.2021 - 16:27
    • Güncelleme : 23.11.2021 - 16:36
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    Elektrikte çok zamanlı tarifenin kullanılması önerildi

    SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi'nin "Türkiye'de Enerji Dönüşümünü Hızlandıracak Son Kullanıcı Elektrik Fiyatlandırmaları" raporunda, perakende elektrik tarifesinde üç zamanlı fiyatlandırmanın etkin şekilde kullanılmasının elektrik sistemi ve verimlilik üzerindeki etkileri değerlendirildi.

    Rapora göre, enerji dönüşümüyle birlikte yeni elektrik tüketim profilleri ve gerçek elektrik sistemi maliyetlerini, mevsimsel ve bölgesel yansıtacak şekilde çok zamanlı ve dinamik fiyatlandırma stratejilerine ihtiyaç duyuluyor.

    FİYATLARA GÖRE TÜKETİMLERİNİ BAŞKA BİR ZAMAN DİLİMİNE KAYDIRMASI ÖNEMLİ

    Tüketicilerin, fiyatlara göre tüketimlerini başka bir zaman dilimine kaydırmasının elektrik faturalarında tasarruf edilmesinde, elektrik sistemi verimliliğinin artmasında ve karbon emisyonlarının azaltılmasında kritik öneme sahip olacağı hesaplanıyor.

    elektrik

    VERİMLİLİK VE TASARRUF AÇISINDAN FAYDALI

    Son kullanıcı elektrik fiyatlandırmalarının, tüketicilerin, elektrik sistemi maliyetlerini yansıtan fiyat sinyallerine göre hareket etmesini sağlayacak şekilde olması gerektiği vurgulanan rapora göre, tüketicilerin gönüllü olarak elektrik tüketim saatlerini belirlemeyebilmesinin, piyasada oluşan elektrik fiyatlarına göre tüketimini kaydırabilmesinin, verimlilik ve tasarruf açısından fayda sağlayacağı öngörülüyor.

    Son kullanıcı fiyatlandırmasında mevsimsel ve bölgesel farklılıklarının göz önünde bulundurulması ve tüketicinin bilinçlendirilmesinin talep tarafı katılımında önemli rol oynayacağı ifade ediliyor.

    ELEKTRİK TÜKETİMİ, KARBONDİOKSİT EMİSYON YOĞUNLUĞUNUN DÜŞÜK OLDUĞU SAATLERE KAYDIRILMALI

    SHURA'ya göre, iyi tasarlanmış fiyatlandırma ve akıllı tarife tasarımları, elektrik tüketiminin, karbondioksit emisyon yoğunluğunun ve sistem maliyetlerinin daha düşük olduğu saatlere kaydırılmasını teşvik edebilir. Talebin kaydırılmasıyla birlikte yenilenebilir enerji entegrasyonunun daha düşük maliyetlerle sağlanması desteklenebilir, yeni fiyatlandırma ve tarifelerle şebeke kısıtları azaltılabilir.

    Bunlarla birlikte, piyasa fiyatlarına dayalı, çok zamanlı ve dinamik fiyatlandırma için tüm tüketicilerin orta ve uzun vadede akıllı sayaç kullanmasına ihtiyaç duyuluyor.

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