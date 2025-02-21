Elon Musk: Fed'i de denetleyebiliriz

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Elon Musk, Donald Trump ABD seçimlerini kazanınca aktif politikaya başladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın kıdemli danışmanı Elon Musk, ABD Merkez Bankası'nı (Fed) da denetleyebileceklerini ifade etti.

Fed ise daha önceki açıklamalarında iktidara bağlı olarak çalışmadıklarını, kurumda bağımsızlığın esas olduğunu belirtiyor.

Musk, Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı (CPAC) 2025 kapsamında düzenlenen etkinlikte konuşma yaptı.

FORT KNOX'DAKİ ALTINLARA DENETİM

Değerli metallerin depolandığı Fort Knox'ta altın rezervlerinin denetlenmesine yönelik ifadelerini tekrarlayan Musk, buradaki altınların ABD halkının olduğunu vurguladı.

Musk, Fed'i de denetlemeyi düşünüp düşünmediklerine yönelik soru üzerine, "Evet, tabii." yanıtını verdi.

TASARRUF VURGUSU

İsrafın hemen hemen her yerde olduğuna dikkati çeken Musk, bazı şeylerin biraz zorlanmasıyla bile milyarlarca dolar tasarruf edileceğini anlattı.