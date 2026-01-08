En düşük emekli aylığı için kanun teklifi yarın TBMM'ye sunulacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

En düşük SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşı için rakamlar netleşiyor.

En düşük emekli aylığına ilişkin rakam için dün bir toplantı gerçekleştirilmişti. Net rakam bugün de yapılacak değerlendirmenin ardından netleştirilecek.

AK Parti, en düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin düzenlemeyi de içeren kanun teklifini yarın TBMM Başkanlığı'na sunacak.

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği gelişmede en düşük emekli aylığına ilişkin rakam bugün de gerçekleştirilecek değerlendirmenin ardından netleştirilecek.

AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında en düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin düzenlemeyi de içeren yaklaşık 15 maddelik kanun teklifinin hazırlıklarını tamamladı.

KANUN TEKLİFİ YARIN TBMM BAŞKANLIĞI'NDA

En düşük emekli maaşının yükseltilmesine ilişkin düzenlemeyi de içeren kanun teklifi, yarın AK Parti Grup Başkanı Güler tarafından TBMM Başkanlığı'na sunulacak.

EN DÜŞÜK SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI NEDİR?

Kök aylıkları, en düşük emekli maaşının altında olan emeklilerin aylıkları Hazine tarafından tamamlanıyor.

Emeklilerin arasındaki 4 milyon 110 bin kişi, en düşük maaşını alıyor. Bu rakam 2025’in ilk yarısında 16 bin 881 TL olarak uygulandı.

Aralık 2025 ayının enflasyonu açıklandı, SSK ve Bağ-Kurluların, memur ve memur emeklilerinin 6 aylık maaş zam hesabı ortaya çıktı. Buna göre SSK, Bağ-Kur emeklisi yüzde 12,19 zam aldı.

Şu anda en düşük emekli maaşa 6 aylık kesinleşen zam oranıyla birlikte 2 bin 57 TL zamla birlikte 18 bin 939 TL liraya çıkması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRETE İŞVEREN DESTEĞİ

Bu teklifte ayrıca asgari ücret işveren desteğinin 1.270 liraya çıkarılmasına yönelik düzenleme de yer alacak.

FAHİŞ SİTE AİDATLARI TEKLİFE DAHİL

Abdullah Güler, yarın ayrıca "kiramdan fazla aidat ödüyorum" şikayetleri dikkate alınarak hazırlanan fahiş site aidatlarıyla ilgili kanun teklifini de TBMM Başkanlığı'na sunacak.

SİTE AİDATLARI NASIL BELİRLENECEK?

Bu teklife göre de sitelerde demirbaş yenileme, altyapı, bakım, onarım ve temizlik gibi hizmetler ilk olarak yönetimlerce projelendirilecek. Bu hizmetler için teklifler alınacak. Teklifler, kat maliklerinin onayına sunulacak. Onaylanan hizmetler için belirlenecek oranlarda aidat toplanacak. Onay alınmadan aidat toplanamayacak.

Düzenlemeyle aidat giderlerinin şeffaf olarak gerçekleştirilmesi, yüksek aidatların önüne geçilmesi ve bu konudaki suistimallerin engellenmesi amaçlanıyor.