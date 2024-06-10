Emekli ikramiyeleri hesaplara yatırılmaya başlandı Sosyal Güvenlik Kurumu yaptığı açıklamada, emeklilerin ikramiyelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu. Ödemeler, 14 Haziran'a kadar tamamlanacak.

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16 Haziran Pazar günü başlayacak olan Kurban Bayramı öncesi, emekli ikramiyeleri hesaplara yatmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, ikramiyelerin 10-14 Haziran 2024 tarihleri arasında yatırılacağını duyurmuştu.

Bugün ise Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan ikramiyelerin yatırılmaya başlandığına dair açıklama geldi.

Ancak emeklilerin 4A, 4B ve 4C durumlarına göre ikramiyeler farklı günlerde yatırılacak.

SGK'dan duyuru

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli ikramiyesi hakkında sosyal medya üzerinden bir duyuru yayınladı. Yayınlanan açıklamada, "Emeklilerimizin Kurban Bayramı ikramiyelerini bugün ödemeye başlıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Emekli ikramiyesi ne kadar?

Emekli ikramiyeleri 3 bin lira olarak hesaplara geçecek.

İkramiyeler kapsamında toplam 42 milyar liralık ödeme yapılacak.

Kimler emekli ikramiyesi alabilecek?

Uygulamadan tüm emekliler faydalanacak. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin yanı sıra dul ve yetim maaşı alanlar, yaşlılık parası alanlar, şampiyon sporcular, şehit yakınları, gaziler, terörden zarar gören sivil vatandaşlar ve güvenlik korucuları da bayram ikramiyesinden yararlanabilecek.