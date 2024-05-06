Uzmanlar yorumladı: 2024 Temmuz'da en düşük emekli maaş artışı beklentisi Temmuz ayında netleşecek emekli maaş artışları beklentisi hakkında üç ayrı uzmandan üç farklı görüş aldık. Ensonhaber'e konuşan uzmanlardan maaşın 10 bin lirada kalabileceği öngörüsü ile yoksulluk sınırı ve asgari ücret oranında artış beklentileri geldi.

Özel Haber

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları, ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez belirleniyor.

Ocak ayında en düşük emekli maaşı 10 bin lira olarak açıklanmıştı.

Kök maaşı bu rakamın altında olanlar da bu oranda emekli maaşı aldı.

Emekli maaşları, kurallara göre enflasyona yapılan zam oranı kadar artıyor.

Ocak ayında özellikle maaş artışlarının etkisiyle yüzde 6,70 olarak gerçekleşen enflasyon, şubat ayında yüzde 4,53, mart ayında ise yüzde 3,16 olarak açıklandı. Nisan ayında ise bu rakam yüzde 3,18 oldu. Bu verilere göre, 4 aylık enflasyon rakamı da yüzde 18,71 olarak hesaplandı.

SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin en az yüzde 18,71 zam alması kesinleşti

Buna göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri, temmuz ayı için yüzde 18,71 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu.

İki aylık enflasyon oranı bekleniyor

Temmuz maaşına yansıyacak enflasyon farkının netleşmesi için iki ay daha var. Maaşların netleşmesi için mayıs ve haziran enflasyon farklarının da netleşmesi bekleniyor. Nihai rakamlar, 3 Temmuz’da TÜİK’in haziran ayı rakamlarını açıklamasıyla kesinleşecek.

Üç ayrı uzmana sorduk

Bu aşamada en düşük emekli maaşı zam oranının ne kadar olacağını üç farklı uzmana sorduk.

İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Mert Nayır, yapılan hesaplamalara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müdahalesi olmazsa aylıkların 10 bin lirada kalacağını belirtirken, TÜDER Başkanı Levent Küçük’ün emekli maaşı beklentisi yoksulluk sınırı kadar ve TÜKONFED Başkanı İbrahim Güllü’nün emekli maaşı beklentisi ise asgari ücret kadar oldu.

Üç farklı yorum

3 Mayıs 2024 tarihinde açıklanan nisan ayı enflasyon verisiyle birlikte, emeklilerin ücret artışlarına ilişkin veriler de belirginleşmeye başladı. Bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,79 puan artış görülen nisan ayı enflasyonu 3,18 olarak açıklandı. Toplam enflasyon ise yüzde 18,71’e ulaşmış durumda, peki emekli aylıkları ne olacak?

2023-2024 enflasyon farklarının karşılaştırması

İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Mert Nayır, bu sorunun yanıtını vermeden önce 2023 ve 2024 yılı ilk 6 aylık enflasyon rakamlarını karşılaştırdı:

2023 Enflasyon Verileri / 2024 Enflasyon Verileri

Ocak: 6,65 / Ocak: 6,70

Şubat: 3,15 / Şubat: 4,53

Mart: 2,29 / Mart: 3,16

Nisan: 2,39 / Nisan: 3,18

Mayıs: 0,04 / Mayıs: ?

Haziran: 3,92 / Haziran: ?

Toplam: 19,78 / Toplam: 18,71 (4 Aylık)

Açıklanan zam: Yüzde 25

Açıklanacak zam: ?

İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Mert Nayır: SSK ve Bağ-Kur emeklileri en az 10 bin lira almaya devam edecekler

2023 Yılının ilk 6 aylık enflasyon verisi yüzde 19,78 çıkmasına rağmen Cumhurbaşkanı kararıyla tüm emeklilere yüzde 25 oranında ücret artışı yapıldığını hatırlatan Nayır’ın, emekli maaş artış oranına ilişkin değerlendirmesi şöyle:

Bu yılın ilk 4 aylık verisi şimdiden yüzde 18,71’e ulaşmış durumda. Tahmini enflasyon oranı ise yüzde 25 şeklinde olmaktadır.

2024 Yılının ilk 6 ayında enflasyon rakamı yüzde 25 olarak kalırsa, kök aylığı 8 bin 1 lira ve üzerinde olan tüm emeklilerimiz ücret artışı alacaktır. Bu rakamın altında kök aylığı bulunan emeklilerimiz ise Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen 10 bin liralık ücreti almaya devam edecektir. Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşmede belirtilen yüzde 15’lik zammın üzerine ayrıca enflasyon farkı alacaktır. Bu durumda memur ve memur emeklilerinin alacağı zam oranı yüzde 20’lerde kalacaktır.

TÜDER Başkanı Levent Küçük: 57 bin 736 lira

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Başkanı Levent Küçük, en düşük emekli maaşı ile geçinmek zorunda kalanların yaşam mücadelesi verirken zorlandığını, 10 bin liranın günümüz şartlarında çok yetersiz kaldığını belirterek olmasını öngördüğü rakamı şöyle ifade etti:

En düşük emekli maaşı TÜRK-İŞ’in açıkladığı yoksulluk sınırı kadar olmalı. Bu rakam dört kişilik bir aile için geçerli alma emekli olan kişi aile reisi olarak bu giderleri karşılayabilmeli. Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı ile giyim, konut yani kira, elektrik, su, yakıt, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı olan yoksulluk sınırı da nisan ayında 57 bin 736 lira olarak hesaplandı.

TÜKONFED Başkanı İbrahim Gülü: 17 bin 2 lira

Tüketici Federasyonu (TÜKONDEF) Başkanı İbrahim Gülü ise emekli maaşlarının, enflasyon farkı kadar zam alması sonucunda yetersiz kalacağını, bu yılın "Emekliler Yılı" olmasından dolayı temmuzda ek bir zam beklentisi taşındığını ve ekmekli maaşlarının asgari ücret kadar almasını beklediklerini şu sözlerle açıkladı: