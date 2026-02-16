Emeklilere bayram ikramiyesinde son durum

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Emeklilere yılda iki kez verilen bayram ikramiyesinin 2026'da ne kadar olacağı merak konusu.

Ramazan ve Kurban Bayramlarında emeklilere nefes aldırmak için başlatılan uygulamada en son 4 bin lira uygulanmıştı.

Bayram ikramiyesinin 2026'da yüzde 25 oranında zamlanarak 1.000 lira artırılması ve 4 bin liradan 5 bin liraya çıkartılması bekleniyor.

17 milyon kişiyi ilgilendiren bu artışın bütçeye etkisinin de 150 milyar TL üzerinde olacağı açıklandı.

YENİ RAKAM TORBA YASAYA GİRECEK

Bayram ikramiyesiyle ilgili düzenleme önümüzdeki hafta TBMM'ye sunularak torba teklife eklenecek.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANACAK

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek olan düzenleme, TBMM Genel Kurulu'nda yasalaştırılmasının ardından Cumhurbaşkanının onayına sunulacak ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

BAYRAM İKRAMİYESİNİN SÜRECİ

Bayram ikramiyesi uygulaması ilk kez 2018 yılında, emeklilere ödenmeye başladı.

İlk ödeme tutarı 1.000 TL olarak belirlendi ve yılda iki kez verildi.

YIL YIL BAYRAM İKRAMİYESİ

2018-2020: 1.000 TL

2021-2022: 1.100 TL

2023: 2 bin TL

2024: 3 bin TL

2025: 4 bin TL