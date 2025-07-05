Emekli maaş zamlarıyla birlikte dul ve yetim maaşları da netleşti

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) haziran ayı enflasyon rakamını yüzde 1,37 olarak açıklamasıyla birlikte gerçekleşen zam oranları, birçok ücret kalemini etkiledi.

2025 yılının ilk altı ayında enflasyonu doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur'lulara yüzde 16,67 zam yapılması kesinleşti.

En düşük emekli aylığı ise 16 bin 881 TL olarak açıklandı.

Memur ve memur emeklilerine ise yüzde 15,57 oranında zam yapıldı.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI

Yeni zamlarla birlikte en düşük memur maaşı 43 bin 726 liradan 50 bin 503 liraya yükseldi.

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİ AYLIĞI

En düşük memur emeklisi aylığı ise 19 bin 617 liradan 22 bin 671 liraya çıktı.

DUL VE YETİM MAAŞI

2025 yılında 6 aylık enflasyon farkına göre yapılan zam ile birlikte dul ve yetim maaşları yeniden belirlendi.

Aylık oranı yüzde 75 olanların 10 bin 851 lira olan maaşı 12 bin 540 lira oldu.

Aylık oranı yüzde 50 olanlar 7 bin 234 lira yerine 8 bin 360 lira maaş alacak.

Aylık oranı yüzde 25 olanların 3 bin 617 TL'lik maaşı 4 bin 180 TL'ye yükseldi.