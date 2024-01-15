Emekli maaşında zam senaryoları Türkiye’de bulunan 16 milyon emekli, ocak-haziran dönemi için elde ettikleri yüzde 37,57'lik maaş zammının yükseltilmesi beklentisini taşıyor. En düşük emekli aylığının da ele alınacağı süreçte emekliye zamla ilgili birden fazla senaryo dillendiriliyor.

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Aralık ayı enflasyon oranı açıklanınca 6 aylık enflasyon farkı da yüzde 37,57 olarak belirlenmişti. SSK ve Bağkur emekli maaşları için ocak ve haziran aylarını kapsayan 6 aylık dönem için zam oranı da yüzde 37,57 olmuştu.

Emekliler, daha önce yapılan açıklamalara göre aylıklarına yapılacak zam oranı için enflasyon farkına bir de refah payı getirilmesi beklentisine girdi.

Hükümet de bu konuda çalışma yapacağını bildirdi.

Emekli aylıklarına iyileştirme kabine toplantısında konuşulacak

SSK ve Bağkur emekli aylıklarına iyileştirme yapılmasına ilişkin düzenlemenin ise Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kararlaştırılmasının ardından komisyon sürecinde teklife eklenmesi bekleniyor.

Refah payı kararı çıkarsa bu Plan ve Bütçe Komisyonu’na gelecek, karar sonrasında Genel Kurul’a gelecek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gidip Resmi Gazete’de yayınlanacak.

Zam kararının kanun teklifi kapsamına girmesi bekleniyor

Asgari ücret desteğinin 500 liradan 700 liraya yükseltilmesine yönelik düzenlemeyi içeren kanun teklifinin, bugün TBMM Başkanlığına sunulması planlanıyor. Emeklilere zamla ilgili başlığın da bu kanun teklifinde yer alacağı konuşuluyor.

Emekli maaşında zam senaryoları

Mevcutta 7 bin 500 lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığının yükseltilmesine yönelik farklı senaryolar bulunuyor.

Kök maaş farkı gözetmeksizin zam senaryolarında iki seçenek öne çıkıyor.

1. seçenek: Yüzde 49,25 zam

İlk seçenek, SSK ve Bağkur emeklilerinin memur zammı gibi yüzde 49,25 zam alması doğrultusunda.

Bu seçenekte, memur maaşı ve emekli maaşları artışının arasında yüzde 11,5 puanlık aranın kapatılması amaçlanıyor.

Bu düzenleme, maaşların arasındaki farkı eşitleyerek "refah payı" getirilmesini amaçlıyor.

Buna göre;

En düşük 7 bin 500 bira alan bir emekli, 3 bin 693,75 lira zamla birlikte 11 bin 193,75 lira alacak.

10 bin lira alan bir emekli, yeni dönemde 4 bin 925 lira zamla 14 bin 925 lira zam elde edecek.

2. seçenek: Yüzde 42 zam

İkinci seçeneğe göre büyüme rakamı etkin olacak. Buna göre emeklilere verilmesi kesinleşmiş yüzde 37,57 zammın yüzde 4 ilave ile yaklaşık yüzde 42'ye çıkartılması konuşuluyor.

Buna göre;

En düşük 7 bin 500 bira alan bir emekli, 3 bin 150 lira zamla birlikte 10 bin 650 lira alacak.

10 bin lira alan bir emekli, yeni dönemde 4 bin 200 lira zam ile birlikte 14 bin 200 lira zam elde edecek.

3. seçenek: Kök maaşının artırılarak yüzde 37,57 zam yapılması

Kök maaşı 7 bin 500 liranın altında olanların bu rakama tamamlanmasının daha fazla prim ödeyenlere haksızlık içereceği düşünüldüğünden bu konuda farklı açılımların yapılması beklentisi de hakim.

Kök aylıklara düşükten başlamak üzere bir artış yapılarak belli bir seviyeye çekilmesi en fazla dillendirilen formüller arasında.

Bu seçeneğe göre de kök aylıklara kademeli olacak bir oransal zam yapılacak, ardından ortaya çıkan yeni kök maaşa yüzde 37,57'lik enflasyon artışı eklenecek.

Emekli maaşında zam aylıklara ne zaman yansıyacak

Bu refah payı verilecek mi, ilk maaşlarına yetişecek mi soruları şu anda gündemde.

SSK’lıların ilk emekli maaşının yatırıldığı tarih ayın 17’sinden başlayıp 24’ünde bitiyor.

Bağkur’da ise 25’inde başlıyor.

Uzmanlar, bu şartlarda ödemelerin ocak maaşlarına yansımayacağını ve refah payının şubat maaşlarına yetişmesi konuşuluyor, geriye dönük de ek ödemelerle emeklilere ödeme yapılabileceği belirtiliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışmalarına devam ediyor.