Emekli maaşları eksik yatıyor: İşte sebebi...

Temmuz ayı maaşını dört gözle bekleyen emekliler, yıkıldı...

Emekli maaşlarını kontrol eden pek çok emekli, ödemelerinde eksik tutar fark etti.

Bu durum, özellikle kök maaşı düşük olan ve taban maaş artışı bekleyen emekliler arasında endişeye yol açtı.

Maaşların eksik yatma sebebi ise ortaya çıktı.

KESİNTİ SEBEBİ

Emekli maaşlarında temmuz ayında yapılan zam ile en düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL'den 16 bin 881 TL’ye yükseltildi.

Yeni taban olan 16 bin 881 TL'lik maaş için yasal süreç ve SGK hazırlıkları sebebiyle hemen sisteme yansımıyor.

Farklar için ise tarihler netleşmiş değil. Bu ay sonuna kadar maaş farklarının yatması bekleniyor.