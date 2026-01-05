Emekli maaşlarına 6 aylık zam netleşti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, aralık ayı enflasyonu açıklandı.

Böylelikle temmuz, ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon oranları belli oldu.

TÜFE'deki değişim 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,89 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 30,89 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,89 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 34,88 artış olarak gerçekleşti.

Kamu çalışanlarıyla SSK ve Bağ-Kur emeklisi, 2026 Ocak zamlı maaşları netleşti.

Türkiye'de 16,5 milyona yakın emekli bulunuyor. Çalışan emekli sayısı da 2 milyonu aşmış durumda. Belirlenecek zam oranları bu kesimlerin tümünü etkileyecek.

EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIYOR?

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi, yılda iki kez ocak ve temmuz aylarında açıklanan 6 aylık enflasyon rakamlarına göre zam alıyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıkları, Ocak 2026'da, 2025'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında artırıldı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI UYGULAMASI

Kök aylıkları, en düşük emekli maaşının altında olan emeklilerin aylıkları Hazine tarafından tamamlanıyor. Emeklilerin arasındaki 4 milyon 110 bin kişi en düşük maaşını alıyor. Bu rakam 2025’in ilk yarısında 16 bin 881 TL olarak uygulandı.

Hükümet tarafından geçtiğimiz senelerde en düşük emekli aylıklarına güncel zam oranları üzerinden artış yapılmıştı.

En düşük emekli aylığının yükseltilmesi yönünde bir karar alınırsa bunun için yasa değişikliği gerekiyor.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE 6 AYLIK ZAM

SSK, Bağ-Kur emeklisi zam oranı: Yüzde 12,19

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ZAM HESABI:

Şu anda en düşük emekli maaşı 16 bin 881 TL, 6 aylık kesinleşen zam oranıyla birlikte 2 ban 57 TL zamla birlikte 18 bin 939 TL liraya çıktı.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMASINA ÖRNEK

Kök maaşı 14 bin TL olanların yeni maaşı 18 bin 939 TL oldu

Kök maaşı 14 bin 500 TL olanların yeni maaşı 18 bin 939 TL oldu

Kök maaşı 15 bin TL olanların yeni maaşı 18 bin 939 TL oldu

Kök maaşı 15 bin 500 TL olanların yeni maaşı 18 bin 939 TL TL oldu

Kök maaşı 16 bin TL olanların yeni maaşı 18 bin 939 TL TL oldu

Kök maaşı 16 bin 500 TL olanların yeni maaşı 18 bin 939 TL oldu

Kök maaşı 17 bin TL olanların yeni maaşı 19 bin 72 TL oldu

Kök maaşı 17 bin 500 TL olanların yeni maaşı 19 bin 633 TL oldu

Kök maaşı 18 bin TL olanların yeni maaşı 20 bin 194 TL oldu

Kök maaşı 18 bin 500 TL olanların yeni maaşı 20 bin 755 TL oldu

Kök maaşı 19 bin TL olanların yeni maaşı 21 bin 316 TL oldu

Kök maaşı 19 bin 500 TL olanların yeni maaşı 21 bin 877 TL oldu

Kök maaşı 20 bin TL olanların yeni maaşı 22 bin 438 TL oldu

KÖK AYLIKLARI ÖĞRENMEK İÇİN

Kök maaş ya da kök aylık, e-Devlet üzerinden “Emekli aylık bilgisi” kısmında aylık tutar olarak görülebiliyor.

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI

En düşük memur maaşı yüzde 18,60 zamla birlikte 22 bin 671 TL'den 4 bin 216,80 lira artışla 26 bin 888 TL'ye çıktı. (1000 TL'lik ilave ödeme eklenmemiştir.)