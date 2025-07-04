Emekli ve memurlar için temmuz maaş takvimi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte memur, memur emeklilerinin, SSK ve Bağ-Kur emeklilerin alacağı zam oranları da netleşti.

Bu veriler doğrultusunda, memur ve memur emeklileri temmuz-aralık dönemi için yüzde 15,57; SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 16,67 oranında maaş artışına hak kazandı.

TÜİK'in enflasyon verileri doğrultusunda belirlenen yeni zam oranları, temmuz ayında memur ve emeklilerin maaşlarına yansıtılacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞININ YASALAŞMA SÜRECİ BEKLENECEK

En düşük emekli maaşının yasalaşma sürecinin tamamlanması durumunda, zamlı maaşların temmuz ayı içerisinde tahsis numarasına göre kademeli olarak ödenmesi bekleniyor.

EMEKLİLERİN ÖDEME TARİHLERİ FARKLI

SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) kapsamındaki emekliler için ödeme tarihleri tahsis numaralarına ve doğum tarihlerine göre farklılık gösteriyor.

MEMUR EMEKLİLERİ

Memur emeklileri 1 Temmuz’dan itibaren maaşlarını almıştı. Fark ödemesi temmuzun ikinci haftasında yapılacak.

SSK EMEKLİLERİNE ÖDEME TAKVİMİ

Tahsis numarasının son rakamına göre maaş ödeme günleri:

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar Temmuz ayının 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar Temmuz ayının 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar Temmuz ayının 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar Temmuz ayının 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar Temmuz ayının 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar Temmuz ayının 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar Temmuz ayının 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar Temmuz ayının 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar Temmuz ayının 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar Temmuz ayının 26'sında yapılıyor.

BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN ÖDEME TAKVİMİ

Bağ-Kur emeklileri için maaş ödeme günleri:

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar Temmuz ayının 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar Temmuz ayının 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar Temmuz ayının 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar Temmuz ayının 28'inde emekli maaşlarını alacaklar.

EMEKLİ SANDIĞI ÖDEME TAKVİMİ

Emekli Sandığı emeklileri için maaş ödeme günleri:

Üç ayda bir maaş alan Emekli Sandığı emeklileri için ödeme tarihleri doğum tarihinin son iki hanesine göre belirleniyor.

Ödemeler, bulunduğu üç aylık grubun (1., 2. veya 3. grup) ait olduğu ayın ilk 5 günü içinde yapılıyor.

Hafta sonuna denk gelen günlerde ödemeler bir önceki iş gününe çekiliyor.

Temmuz, Ekim, Ocak, Nisan aylarında maaş alanlar için doğum tarihinin son iki hanesine göre ödeme günleri:

00–33 arası: 1 Temmuz

34–37 arası: 2 Temmuz

38–40 arası: 3 Temmuz

41–43 arası: 4 Temmuz

44–99 arası: 5 Temmuz