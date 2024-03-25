Emekliler için banka maaş promosyonlarına müracaat bugün başladı Bankalar, emekli maaşlarını kendisinden alan emeklilere bir promosyon veriyor. Bankalara, verilen hizmete ve en önemlisi de alınan maaş miktarına göre değişen bu promosyonlarda yeni bir dönem başladı. Emekliler şimdi ise banka promosyonlarını daha fazla alabilmek için neler yapmaları gerektiğine odaklandı.

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2024 yılı “Emekliler Yılı” olarak ilan edildi.

Yıl içinde emeklileri mutlu edecek faaliyetlerin yapılacağı açıklandı.

Emeklilerin ocak ayında maaşlarına yapılacak zam oranı, enflasyon farkının da üzerinde bir zamla yüzde 49,5 olarak belirlendi.

Ocak ayında en düşük emekli maaşı 10 bin liraya çıkartıldı.

Bayram ikramiyeleri, yılda iki kez verilmek üzere 3 bin liraya yükseltildi.

Maaş promosyonu kamu bankalarında alınan maaşlara göre 8-12 bin lira

Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı bir müjde ile maaş promosyonları kamu bankalarında, alınan maaşlara göre 8-12 bin liraya çıkartıldı.

Memur, SSK, Bağ-Kur ve EYT'li olan kişilere sağlanacak bu fırsatta banka promosyonları için başvurular da bugün itibarıyla başladı.

Kamu bankalarından promosyon alanlar artış isteyebilecek

Kamu bankalarından maaş promosyonu alan emekliler, promosyonlarındaki artış için başvuru yapabilecekler.

İşlemler bankaya gidilerek yapılabileceği gibi e-Devlet üzerinden de sağlanabilecek.

Emekli promosyon aldığı bankayı değiştirme hakkına sahip

Bankalar, maaş promosyonunu vermek için emekliden üç yıl kendisi ile çalışma şartı koşuyor. Ancak emekli, bankasını değiştirmek isterse üç yılı beklemeden değişim yapma olanağına sahip oluyor. Sadece emekli, aldığı promosyonun o süre kadar olan oranını herhangi bir gecikme faizi uygulamadan geri iade ediyor.

Banka ile yapılan özel anlaşmalara dikkat

Bazı bankalar emekliye özel sözleşme yapıp kredi ve kredi kartı kullanımı yaptırmışlarsa emekli, bankasını değiştirmek için basında taahhüt ettiği üç yılı doldurmak zorunda kalıyor.

Promosyonun üst sınırı 15 bin lira

Özel ve kamu bankaları emekliye promosyon veriyor ve promosyonun üst sınırı şubat ayında açıklanan bir kararla 12 bin liradan 15 bin liraya yükseltilmiş durumda.

Kamu bankalarında promosyon 8-12 bin lira arasında

Yeni açıklanan karar göre ise emekli maaş promosyonları Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'tan oluşan kamu bankalarında alınan maaşlara göre 8-12 bin liraya çıkartıldı.

Promosyon ödemeleri: 28 Mart

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, promosyon ödeme tarihleriyle ilgili bilgi vererek, ödemelerinin 28 Mart itibarıyla hesaplara yatırılacağını açıklayarak şu açıklamayı yaptı: