Emeklilerin bayram ikramiyesi Meclis'e geliyor

AA

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yeni haftada yoğun mesaisine devam edecek.

Haftalık çalışmasına 18 Mart Salı günü başlayacak Genel Kurul, emekli bayram ikramiyesinin yükseltilmesi ile doğum yardımına ilişkin düzenlemeleri de içeren Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni ele alacak.

Bu teklife göre, emekli bayram ikramiyesi 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilecek.

28,4 MİLYAR LİRA MALİYETİ VAR

Bayram ikramiyesindeki 1.000 liralık artışın, 2025 yılı bütçesine 28,4 milyar lira ilave maliyet oluşturacağı hesaplanıyor.

TEK DOSYAYA ÖDEME YAPILACAK

Birden fazla dosyadan aylık ve/veya gelir alanlara en fazla ödemeye imkan veren tek dosyadan ödeme yapılacağından ikramiye ödemesi yapılacak kişi sayısı 15,5 milyon olarak öngörülüyor.

İKRAMİYELER SSK, BAĞ-KUR VE EMEKLİ SANDIĞI'NA GÖRE AYRILACAK

İkramiye ödemeleri; SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’na bağlı emekliler için tahsis numaralarına göre farklı günlerde yapılacak. Bu yıl için bayram ikramiyelerinin teklifin yasalaşmasının ardından arife gününden önce 24 Mart Pazartesi-28 Mart Cuma günleri arasında yatırılması bekleniyor.

BİLETSİZ YOLCU TAŞIYANLARA CEZA

Karayolları Taşıma Kanunu'nda yapılacak değişiklikle, biletsiz yolcu taşıyanlar ile sözleşmesiz taşımacılık yapanlara 8 bin 500 liradan 85 bin liraya, yetki belgesi almadan acente ve taşıma işleri komisyonculuğu yapanlara 25 bin liradan 250 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

DOĞUM YARDIMI GÖRÜŞÜLECEK

Türk vatandaşlarına, 1 Ocak 2025 ve sonrasında canlı doğan çocukları için başvuru yapılması ve Türkiye'de ikamet ediyor olmaları koşuluyla tek seferlik veya çocuk 5 yaşını tamamlayana kadar aylık olarak doğum yardımı yapılacak.

Doğum yardımı yapılacak çocuk sayısı, her bir çocuk için yapılacak yardım miktarı Cumhurbaşkanınca belirlenecek.

DHMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE PRİM

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü personeline, Türkiye'deki sivil havalimanlarında gerçekleşen giden uçak trafiği sayısının memur aylık katsayısının yüzde 40'ı ile çarpımı sonucu bulunacak miktar "DHMİ performans primi" olarak ödenecek. Bu kapsamda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) personeline de ödeme yapılacak.

MECLİS, BOLU'DAKİ OTEL YANGININI ARAŞTIRIYOR

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri ile akademisyenleri dinleyecek.

YAPAY ZEKA ARAŞTIRMA KOMİSYONUNA BİLGİ

Yapay Zeka Araştırma Komisyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Garanti Bankası yetkilileri, Chicago Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ufuk Akçiğit milletvekillerine bilgi verecek.

DIŞİŞLERİ KOMİSYONU

Dışişleri Komisyonu, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 6 kanun teklifini görüşecek.

GRUP TOPLANTILARI

Salı ve çarşamba günleri, Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.