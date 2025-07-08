Emeklilik olacaklar dikkat: SGK’dan bu belgeyi almadan çıkanın tüm hakları yanıyor!

Türkiye’de birçok çalışan, emeklilik hakkı kazandığında kıdem tazminatını otomatik olarak alabileceğini zannediyor.

Ancak işin hukuki boyutu farklı. Emeklilik nedeniyle işten ayrılanların da bazı resmi adımları doğru sırayla atması gerekiyor. Aksi takdirde işveren, “kendi isteğiyle ayrıldı” diyerek tazminat ödemekten kaçınabiliyor.

Tam da bu noktada kıdem tazminatına başvurabilmeniz için Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) “kıdem tazminatı alabilir” yazısını almanız gerekiyor.

Bu belge, işverene sunulmadığı takdirde işten ayrılma resmi olarak “istifa” olarak değerlendirilir ve işverenin tazminat ödeme zorunluluğu ortadan kalkar.

BELGESİ OLMAYAN TAZMİNAT ALAMIYOR

SGK’dan alacağınız bu belge, emeklilik şartlarını (prim günü, yaş ve sigortalılık süresi) sağladığınızı resmi olarak ortaya koyar ve çalışanın kendi isteğiyle değil, “emeklilik nedeniyle” işten ayrıldığını kanıtladığından kıdem tazminatınızı almanızı sağlar.

SGK’dan alınan bu resmi belge olmadan yapılan istifalar, işveren nezdinde geçerli sayılmayabiliyor. Hatta mahkemeye taşınan bazı durumlarda bile bu belge eksikse çalışan tazminat hakkını kaybedebiliyor.