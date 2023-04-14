Emeklinin maaş ve ikramiyesi bugün ödenmeye başlıyor Milyonlarca emeklinin maaş ve bayram ikramiyeleri bugün ödenmeye başlayacak. Böylece EYT'liler de ilk aylıklarını almış olacak.

ensonhaber.com Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli aylık ödemelerinin Ramazan Bayramı'ndan önce yapılacağını duyurmuştu. Ödemeler ile birlikte EYT'liler de ilk aylıklarını almış olacaklar. Maaş ve ikramiyeler bugün ödenecek SGK kapsamında ödeme günü 17, 18, 19, 20 Nisan olan emeklilere hem aylık hem de bayram ikramiyesi bugün ödenecek. Ödeme günü 21, 22, 23 Nisan olanlara ise 15 Nisan'da ödeme yapılacak. 24, 25, 26 Nisan'da aylık alanların aylık ve ikramiyeleri ise 16 Nisan'da hesaplarında olacak. Bağkur kapsamında ödeme günü ayın 25 ve 26'sı olanların aylık ve ikramiyeleri 17 Nisan'da ödenecek. Ödeme günü ayın 27 ve 28'i olanların ise 18 Nisan’da hesaplarına yatırılmış olacak. Emekli sandığı kapsamında aylık alanların da Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19 Nisan'da ödenecek.