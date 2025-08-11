Emekliye Ağustos 2025 müjdesi: Ekstra 25 bin TL'ye kadar yükseldi...

Emekli maaşı promosyonları, milyonlarca vatandaş için ekstra bir ödenek sağlıyor.

Bankaların emeklilere yönelik promosyon kampanyalarını hızlandırması, Temmuz ayındaki zamların ardından dikkat çekiyor.

Ağustos ayında bazı emeklilere 30 bin TL’ye varan promosyon ödemeleri sunulmaya başlandı.

Bu durum, emeklilerin farklı bankaların sunduğu promosyon tutarlarını ve başvuru koşullarını detaylı şekilde araştırmasına yol açtı.

Emekli vatandaşlar, "en yüksek promosyon veren banka" ve "ağustos ayı promosyon ücretleri" gibi başlıklar araştırılmaya başladı.

İşte banka banka güncel promosyon tutarları...

Yapı Kredi (31 Ağustos’a kadar)

0-9.999 TL: 12.250 TL

10.000-14.999 TL: 18.000 TL

15.000-19.999 TL: 22.500 TL

20.000+ TL: 27.000 TL

Garanti (31 Ağustos’a kadar)

0-10.000 TL: 6.250 TL

10.000-15.000 TL: 10.000 TL

15.000-20.000 TL: 12.500 TL

20.000+ TL: 15.000 TL

İş Bankası (31 Ağustos’a kadar)

0-9.999 TL: 12.250 TL

10.000-14.999 TL: 16.000 TL

15.000-19.999 TL: 18.500 TL

20.000+ TL: 21.000 TL

Ziraat Bankası

3 yıl peşin toplam 12.000 TL promosyon

ING (31 Ağustos’a kadar)

0-9.999 TL: 16.250 TL

10.000-14.999 TL: 20.000 TL

15.000-19.999 TL: 22.500 TL

20.000+ TL: 25.000 TL

Halkbank

10.000-14.999 TL: 8.000 TL

15.000-19.999 TL: 10.000 TL

20.000+ TL: 12.000 TL

Vakıfbank (31 Ağustos’a kadar)

0-10.000 TL: 5.000 TL

10.000-15.000 TL: 8.000 TL

15.000-20.000 TL: 10.000 TL

20.000+ TL: 12.000 TL

Albaraka (30 Eylül’e kadar)

0-9.999 TL: 15.900 TL

10.000-14.999 TL: 19.800 TL

15.000-19.999 TL: 22.400 TL

20.000+ TL: 25.000 TL

Akbank (31 Ağustos’a kadar)

0-9.999 TL: 6.250 TL

10.000-14.999 TL: 10.000 TL

15.000-19.999 TL: 12.500 TL

20.000+ TL: 15.000 TL

Denizbank (30 Eylül’e kadar)

0-9.999 TL: 17.000 TL

10.000-14.999 TL: 21.000 TL

15.000-19.999 TL: 24.000 TL

20.000+ TL: 27.000 TL

Türkiye Finans

0-9.999 TL: 12.000 TL

10.000-14.999 TL: 17.500 TL

15.000-19.999 TL: 21.000 TL

20.000+ TL: 26.000 TL

QNB

0-9.999 TL: 11.650 TL

10.000-14.999 TL: 15.400 TL

15.000-19.999 TL: 17.900 TL

20.000+ TL: 20.400 TL

TEB

0-9.999 TL: 14.000 TL

10.000-15.000 TL: 17.000 TL

15.000-20.000 TL: 19.000 TL

20.000+ TL: 21.000 TL