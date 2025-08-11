Emekliye Ağustos 2025 müjdesi: Ekstra 25 bin TL'ye kadar yükseldi...

Emekli maaşı promosyonları, milyonlarca vatandaş için ekstra bir ödenek sağlıyor.
Bankaların emeklilere yönelik promosyon kampanyalarını hızlandırması, Temmuz ayındaki zamların ardından dikkat çekiyor.
Ağustos ayında bazı emeklilere 30 bin TL’ye varan promosyon ödemeleri sunulmaya başlandı.
Bu durum, emeklilerin farklı bankaların sunduğu promosyon tutarlarını ve başvuru koşullarını detaylı şekilde araştırmasına yol açtı.
Emekli vatandaşlar, "en yüksek promosyon veren banka" ve "ağustos ayı promosyon ücretleri" gibi başlıklar araştırılmaya başladı.
İşte banka banka güncel promosyon tutarları...
Yapı Kredi (31 Ağustos’a kadar)
0-9.999 TL: 12.250 TL
10.000-14.999 TL: 18.000 TL
15.000-19.999 TL: 22.500 TL
20.000+ TL: 27.000 TL
Garanti (31 Ağustos’a kadar)
0-10.000 TL: 6.250 TL
10.000-15.000 TL: 10.000 TL
15.000-20.000 TL: 12.500 TL
20.000+ TL: 15.000 TL
İş Bankası (31 Ağustos’a kadar)
0-9.999 TL: 12.250 TL
10.000-14.999 TL: 16.000 TL
15.000-19.999 TL: 18.500 TL
20.000+ TL: 21.000 TL
Ziraat Bankası
3 yıl peşin toplam 12.000 TL promosyon
ING (31 Ağustos’a kadar)
0-9.999 TL: 16.250 TL
10.000-14.999 TL: 20.000 TL
15.000-19.999 TL: 22.500 TL
20.000+ TL: 25.000 TL
Halkbank
10.000-14.999 TL: 8.000 TL
15.000-19.999 TL: 10.000 TL
20.000+ TL: 12.000 TL
Vakıfbank (31 Ağustos’a kadar)
0-10.000 TL: 5.000 TL
10.000-15.000 TL: 8.000 TL
15.000-20.000 TL: 10.000 TL
20.000+ TL: 12.000 TL
Albaraka (30 Eylül’e kadar)
0-9.999 TL: 15.900 TL
10.000-14.999 TL: 19.800 TL
15.000-19.999 TL: 22.400 TL
20.000+ TL: 25.000 TL
Akbank (31 Ağustos’a kadar)
0-9.999 TL: 6.250 TL
10.000-14.999 TL: 10.000 TL
15.000-19.999 TL: 12.500 TL
20.000+ TL: 15.000 TL
Denizbank (30 Eylül’e kadar)
0-9.999 TL: 17.000 TL
10.000-14.999 TL: 21.000 TL
15.000-19.999 TL: 24.000 TL
20.000+ TL: 27.000 TL
Türkiye Finans
0-9.999 TL: 12.000 TL
10.000-14.999 TL: 17.500 TL
15.000-19.999 TL: 21.000 TL
20.000+ TL: 26.000 TL
QNB
0-9.999 TL: 11.650 TL
10.000-14.999 TL: 15.400 TL
15.000-19.999 TL: 17.900 TL
20.000+ TL: 20.400 TL
TEB
0-9.999 TL: 14.000 TL
10.000-15.000 TL: 17.000 TL
15.000-20.000 TL: 19.000 TL
20.000+ TL: 21.000 TL