Emlak siteleri artık tüm bilgileri GİB'e vermekle yükümlü

Konutlarda fahiş artışın önüne geçilmesi için internet satış sitelerine yeni bir kriter getirildi. Buna göre artık tüm bilgiler kayıt altına alınacak.

Konut fiyatları görüşmemiş hızda artarken menkul-gayrimenkul sitelerine yönelik şikayetler de arttı.

Konut ve iş yeri satış ve kiralama sitelerine bilgi verme zorunluluğu getirildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın konut satışına yönelik siteleri denetleneceğini açıklamasının ardından alınan bir karar Resmi Gazete'de yer aldı. Buna göre satış ve kiralama bilgilerini GİB'e verme zorunluluğu getirildi.

İnternet portallarında yeni dönem başlıyor

Bu uygulama ile birlikte sorumluluğunu yerine getirmeyenlere ceza kesilecek ve ilanlar sorumluluğunu yerine getiren sitelere verilecek.

Böylelikle artık internet sitelerinden yapılan alım ve satımlara ait bilgilerin gerçek kişilere ait olup olmadığı ve alım satıma konu olan rakamların ne kadar olduğu ve ödemelerin vergilendirmeye gerçek değeri ile yansıyıp yapsımadığı ortaya çıkacak.

GİB'e sürekli bilgi verilecek

Taşınır-taşınmaz alım-satım siteleri, mal ve hizmetlerin alım-satımı ve kiralanmasına yönelik bilgileri, Gelir İdaresi Başkanlığı'na (GİB) sürekli bildirme zorunluluğu getirildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan vergi usul kanunu genel tebliğine göre; taşınır ve taşınmazlar ile mal ve hizmetlerin alınması, satılması veya kiralanmasına yönelik olarak verilen ilanların yayınlanmasına aracılık eden aracı hizmet sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayıcıları ile yer sağlayıcılar takvim yılının birer aylık süreleri içinde gerçekleştirdikleri söz konusu işlemlere ilişkin olarak GİB'e bildirimde bulunacak.

İnternet adresleri, tüm bilgi ve ödemelerin kaydı bildirilecek

Verilecek bilgiler; hizmetin sağlandığı internet adreslerini, hizmet verilen gerçek ya da tüzel kişilere ait bilgileri, taşınır, taşınmaz, mal ve hizmet satış/kiralama işlemlerine ilişkin her bir tahsilat veya satış işlemi tutarı ve tarihi ile tahsil edilen tutarların aracılık hizmeti verilenlere ödenmesine ilişkin banka hesap bilgilerini içerecek.

GİB, belirlenecek başka bilgileri de isteyebilecek.

Bu sitelere ilan verenler, verdikleri ilanlara yönelik olarak söz konusu sağlayıcıların bu madde kapsamında GİB'e bildirmek zorunda olduğu bilgileri bunlara vermek zorunda olacaklar.

İlan verenler verdikleri bilgiden sorumlu

İlan verenler, bildirmek zorunda oldukları bilgilerin doğruluğundan da sorumlu olacaklar.

İlk bildirimler 2022 Haziran'da başlayacak

Tebliğe eklenen geçici maddeye göre, tebliğ kapsamında sürekli bilgi verme yükümlülüğü getirilenler, ilk bildirimlerini ilk kez 2022 Haziran tarihinde verilen ilanlara ilişkin olarak 1 Ağustos tarihine kadar GİB'e yapacaklar.

Yayında olan ilanların bildirme süresi 31 Mayıs'a kadar

Reuters'in haberine göre, tebliğ kapsamında ayrıca bu yükümlülerin halen yayında olan ilanlar ile 31 Mayıs'a kadar ilk kez verilen ilanlara (bunlardan bu tebliğin yayınlandığı tarihten 31 Mayıs'a kadar yayından kaldırılanlar ile 2022 Haziran ayında yayını devam eden veya yayından kaldırılanlar dâhil) ilişkin bildirimi 31 Ağustos'a kadar yapmaları gerekiyor.

İlanlar sorumluluğunu yerine getiren sitelere verilecek

Diğer taraftan vatandaşlar da GİB'e bildirilmesi gereken bilgileri, ilanların yayınlandığı sitelere vermek zorunda olacak.

Yükümlülüğü yerine getirmeyenlere ceza kesilecek

Bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyenler ile eksik veya yanıltıcı bilgi verenlere yönelik ceza kesilecek.